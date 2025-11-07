Escala pleito de Perú con México

Lima. El Congreso peruano declaró el jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como "persona non grata" por su "inaceptable injerencia en asuntos internos" del país al otorgar asilo político a la exjefa de gabinete Betssy Chávez.

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. El Congreso sostiene que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

"Se ha establecido claramente que hay una injerencia no solamente en palabras (de la presidenta) y en declaraciones que desprestigian a la nación peruana sino también con este reciente hecho donde se ha dado asilo a la señora Betssy Chávez", exclamó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en conferencia de prensa.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México el lunes tras el asilo otorgado a Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.

Chávez permanece asilada en la residencia de la embajada mexicana y la cancillería evalúa una solicitud de salvoconducto, indicó el gobierno el miércoles.

"Es inaceptable que el gobierno de México brinde asilo a este tipo de personas. También brindó asilo antes a la esposa de Castillo", agregó Rospigliosi del partido de derecha Fuerza Popular.

Pero las fuerzas opositoras criticaron la decisión de la mayoría legislativa.

"Nos oponemos rotundamente, porque aquí, una vez más hacen el papelón internacional rompiendo relaciones con el hermano país de México. No quieren respetar el convenio sobre asilo diplomático que ha firmado el Perú desde 1954", dijo en el debate el congresista del partido de la bancada Socialista, Jaime Quito.

Pese a la crisis política, el comercio bilateral se mantiene.

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, el presidente interino José Jerí anunció la noche de lunes en su cuenta X "que la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar" el país.

En marzo comenzó el juicio a Chávez y al expresidente Castillo por el presunto delito de rebelión. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el presunto plan de Castillo.

Chávez es procesada en libertad mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

México, protesta

El gobierno de México rechazó la declaración de "persona non grata" formulada por el Congreso de Perú contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

"México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú", subrayó en un comunicado la cancillería mexicana, que agregó que la declaratoria está "motivada por planteamientos falsos". Mencionó la SRE en un comunicado. Y agregó que la Asamblea de la ONU ha declarado que el asilo es un acto pacífico.

El parlamento peruano fundamentó su decisión en lo que consideró una "inaceptable injerencia" de México en "asuntos internos" del país sudamericano.