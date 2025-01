Egipto y Jordania se oponen a plan de recibir a palestinos

Miami/El Cairo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado una iniciativa para "limpiar" Gaza, donde una frágil tregua entra en su segunda semana, y manifestó que quiere que Egipto y Jordania acojan a los palestinos de ese territorio como una forma de alcanzar la paz en el Oriente Medio.

"Hablamos de un millón y medio de personas, y simplemente limpiamos todo eso. Saben, a lo largo de los siglos ha habido muchos, muchos conflictos en ese sitio y, no sé, algo tiene que pasar", dijo Trump el sábado a periodistas.

El republicano aseguró que había conversado con el rey Abdalá II de Jordania y que esperaba conversar el domingo con el presidente egipcio, Abdel Fata al Sisi.

"Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", sugiriendo un desplazamiento de habitantes de Gaza que podría ser "temporal o a largo plazo", agregó Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

Un ministro de extrema derecha del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, opinó que es una "excelente idea" y que los palestinos podrían "establecer nuevas y buenas vidas en otros lugares".

La mayoría de los 2.4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, algunos de ellos varias veces, debido a la guerra en la Franja de Gaza iniciada por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023.

Rechazan desplazamiento

Sin embargo el canciller jordano, Ayman Safadi, reiteró el rechazo de su país a la propuesta. "Es firme y no cambiará. Jordania es para los jordanos y Palestina es para los palestinos", afirmó.

Egipto también rechazó el domingo el desplazamiento forzado de palestinos, luego de las declaraciones de Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto reiteró "el apoyo constante" a la permanencia "del pueblo palestino en su tierra".

Asimismo, rechazó "todo lo que afecta sus derechos inalienables, colonización, anexión de tierras, despoblamiento por desplazamiento o promover el traslado o el desarraigo de los palestinos de su territorio, sea temporal o permanente".

Bassem Naim, miembro del buró político de Hamás, aseguró que el grupo palestino se opondrá a la propuesta del presidente estadounidense.

Regreso al norte de Gaza

Decenas de miles de palestinos esperaban el domingo bloqueos en la carretera para regresar a sus hogares en el norte de Gaza, expresando su frustración después de que Israel acusara a Hamás de incumplir el acuerdo de alto el fuego y se negara a abrir los pasos fronterizos.

En las zonas centrales de Gaza, columnas de personas esperaban a lo largo de las principales carreteras que conducen al norte, algunas en vehículos y otras a pie, dijeron testigos.