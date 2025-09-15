Donald Trump presentará demanda contra The New York Times "por difamación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que va a presentar una demanda de 15,000 millones de dólares por difamación y calumnia contra el diario The New York Times.

"Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social e indicó que la acción judicial será presentada en Florida.