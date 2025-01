Donald Trump: Perfil del magnate y presidente de Estados Unidos

Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, es de signo zodiacal géminis, mide 1.90 metros, pesa alrededor de 100 kilográmos, y a partir de este 20 de enero de 2025 se convierte nuevamente en el presidente de los Estados Unidos de América.

Con 78 años de edad, el empresario y magnate estadounidense también ostentará los títulos de ser el presidente número 45 y 47 del país más poderoso del mundo.

El origen de la familia Trump

Los padres de Donald Trump son Mary Anne MacLeod y Frederick Christ Trump, un exitoso desarrollador inmobiliario. De este matrimonio nacieron Maryanne, Fred, Elizabeth, Donald y Robert. Sin embargo, en la actualidad sólo sobreviven Elizabeth (82 años de edad) y Donald.

Donald se casó con Melania Knauss en 2005 y tuvieron un hijo al que llamaron Barron, pero en matrimonios anteriores tuvo a Donald Jr.; con Ivana Trump a Ivanka y Eric, y con Marla Maples a Tiffany.

Desarrollo académico de Donald Trump

Cuando tenía 13 años ingresó a la Academia Militar de Nueva York en Cornwall-on-Hudson, debido a que sus padres querían que se disciplinara, pues como él mismo reveló, en su adolescencia “lo que más me interesaba era hacer travesuras, porque por alguna razón me gustaba causar problemas y poner a prueba a la gente".

Se graduó a los 18 años e inmediatamente comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Fordham del Bronx, pero se trasladó a la Escuela Wharton de Negocios en la Universidad de Pensilvania dos años después. Se graduó como licenciado en Ciencias Económicas.

La fortuna de Donald Trump

A la edad de 25 años, tomó el control de la empresa inmobiliaria de su papá Fred Trump, y aunque no existe información oficial, una investigación The New York Times afirmó que recibió 400 millones de dólares, el patrimonio labrado por su padre.

Con el dinero y aval de sus padres, Donald Trump decidió cambiar de giro al negocio familiar para dar inicio a Trump Organization, que se enfocó en el desarrollo de ostentosos edificios que le permitieron incrementar la fortuna Trump, así como su fama por ser un joven visionario.

En este tenor y con 58 años de vida, en 2004 desarrolló su propio reality show llamado “El Aprendiz”, donde empresarios competían para ganar su aprobación.

Donald Trump en la política

Fue el presidente número 45 de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017 tras derrotar a Hillary Clinton; en 2016 logró la mayoría de los votos del Colegio Electoral, aun cuando no contaba con experiencia previa en algún cargo político.

Aumentó el presupuesto a los militares y su política migratoria fue agresiva. En el aspecto comercial, renegoció tratados con varios países, incluido México, además de que aumentó aranceles en acero y otros.

En 2018 asistió a una cumbre el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, siendo el primer mandatario estadounidense en hacerlo, marcando un hito en política exterior, en la cual rechazó reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y tuvo varios escándalos con México por el muro fronterizo.

En 2019 tuvo un juicio político luego de una denuncia federal en la que se afirmaba que presionó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski de conseguir información para perjudicar a Hunter Biden, hijo del actual presidente; y en 2021 la Cámara Representantes lo acusó de incitar a sus seguidores, esto luego de los hechos violentos en el Capitolio.

En 2020 buscó nuevamente ser presidente, pero perdió ante Joe Biden tras obtener siete millones menos de votos, pero afirmó que fue por un fraude electoral.

En un juicio penal durante mayo de este año fue declarado culpable de 34 cargos, entre ellos el de la falsificación de documentos para ocultar un pago a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, a quien se le ocultó con la finalidad de no afectar su campaña electoral.

El retorno de Donald Trump a la presidencia de EU

Cuando perdió la presidencia de EU al enfrentarse a Joe Biden, Trump prometió volver a contender y cumplió al nuevamente ser postulado como el candidato de los republicanos, toda vez que ninguno de los otros aspirantes le representó algún obstáculo.

Durante el periodo de su campaña, el 13 de julio Trump fue herido de un disparo durante un mitin en Pensilvania. Su agresor terminó abatido por el FBI.

Meses después y pese a la controversia de las encuestas, Donald Trump resultó victorioso y apabulló a la demócrata Kamala Harris.

De nada sirvió la acusación de que conspiró para revertir las elecciones de 2020, Donald Trump aprovechó las frustraciones y temores por la economía y la migración ilegal para derrotar a la vicepresidenta y marcar así su inevitable regreso a la Casa Blanca y retomar las riendas del país más poderoso del mundo.