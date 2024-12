Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dispone traslado temporal de la vicepresidenta a Turquía tras fallo judicial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso el lunes el traslado temporal de la vicepresidenta Verónica Abad a Turquía como consejera de su gobierno, luego de que una jueza anulara una sanción que le impedía ejercer su cargo de manera temporal.

Noboa y Abad, elegidos el año pasado para completar el mandato de sus predecesores, han chocado repetidamente y Noboa envió inicialmente a Abad a Israel para que actúe como embajadora y gestione la respuesta del país sudamericano a la guerra de Israel con Hamás.

Abad fue suspendida por 150 días sin sueldo por el Ministerio de Trabajo en noviembre tras ser acusada de haber cometido una falta disciplinaria "grave" al no seguir una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de salir de Israel con destino a Turquía antes del 1 de septiembre, debido a preocupaciones de seguridad.

Pero una jueza decidió el lunes dejar sin efecto la suspensión temporal, argumentando que se vulneraron los "derechos constitucionales" de la vicepresidenta y ordenó además presentar una disculpa pública a Abad en un plazo de 72 horas.

Tras el fallo, Noboa emitió un decreto ordenando el traslado de Abad a Turquía hasta el 27 de diciembre para cumplir con sus nuevas funciones.

"Asignar a la señora vicepresidenta María Verónica Abad Rojas como única función, especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas de Ecuador con el Gobierno de la República de Turquía", dijo el presidente en su decreto.

Se consideraba poco probable que Noboa se tome una licencia de campaña sin sueldo antes de las elecciones presidenciales del 9 de febrero del 2025 si eso significa que Abad estaría brevemente a cargo de Ecuador. La campaña electoral arranca el 5 de enero.

La vicepresidenta ha rechazado la medida y ha dicho que fue elegida debidamente para el cargo y, por lo tanto, debería asumir la presidencia durante la campaña.

"No me tiemblan las piernas señores, la valentía de la mujer ecuatoriana hoy está más firme que nunca, nadie puede amedrentarnos", dijo Abad a periodistas, al denunciar que no le permitían ingresar con su equipo de trabajo a su despacho en la sede de la vicepresidencia en Quito.

"Sólo en un gobierno tiránico pueden cerrar las puertas a la democracia del país", añadió.

Noboa encargó la vicepresidencia a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, tras la suspensión temporal de Abad, pero tras reconocer el fallo del lunes anuló esa decisión.

El Ministro de Trabajo adelantó que apelará la resolución.