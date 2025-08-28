China rechaza planes de México para aumentar aranceles a sus importaciones

El gobierno de China manifestó su rechazo a los planes de México de incrementar aranceles a productos de origen chino como parte del presupuesto de 2026, que el gobierno mexicano planea presentar al Congreso antes del 8 de septiembre, medida que, según Bloomberg,

busca proteger a la industria nacional frente a importaciones a bajo costo y que respondería a demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras la información publicada por Bloomberg News, en conferencia de prensa desde Beijing, el vocero de la Cancillería china, Guo Jiakun, subrayó que México es el segundo socio comercial de China en América Latina y que, a su vez, el país asiático representa el tercer destino de exportaciones mexicanas. Por lo que destacó que la cooperación económica y comercial entre ambas naciones ha resultado benéfica para ambas partes.

Guo reiteró que China se opone a cualquier forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias o excluyentes, así como a intentos de restringir sus derechos e intereses legítimos bajo cualquier pretexto.

“Creemos que el país en cuestión actuará con independencia y manejará adecuadamente los asuntos relacionados”, sostuvo el portavoz, de acuerdo con información en redes sociales de la embajada de China en México.