China es imparable, dice Xi Jinping arropado por Putin y Kim Jong-un

Beijing. El presidente chino, Xi Jinping, recibió este miércoles por la mañana a sus invitados de honor Kim Jong un y Vladimir Putin en el centro de Beijing para un enorme desfile militar, mostró la televisión estatal.

Xi estrechó la mano de sus invitados, el líder de Corea del Norte y el presidente de Rusia, respectivamente, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la Plaza de Tiananmen.

Xi Jinping afirmó que China es "imparable", en un discurso que dio inicio a un masivo desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El país ha promocionado su desfile como una muestra de fuerza, y la asistencia del dirigente de Corea del Norte es la primera ocasión en que aparece junto a Xi y Putin en el mismo evento.

Las autoridades han evitado divulgar el equipo militar que sería exhibido en el desfile, pero seguidores de temas militares observaron sistemas novedosos, incluyendo lo que parece ser una gigantesca arma de láser.

Desde las redes sociales, Donald Trump no se aguantó las ganas de reaccionar ante el defile y le recordó a Xi Jinping que Estados Unidos liberó “con sangre” a China del “enemigo invasor”. Trump ironizó al enviar saludos a los tres líderes que “conspiran contra Estados Unidos”.