El Caribe se recupera del devastador huracán Melissa, que se acerca a Bermudas

Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, se acercaba debilitado este jueves a las Bermudas tras su devastador paso por el Caribe, en el que dejó al menos 24 muertos en Haití y partes de Cuba y Jamaica en ruinas.

Se prevé que las inundaciones disminuyan en las Bahamas a lo largo del jueves, aunque podrían persistir en Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

"Las condiciones en las Bermudas van a deteriorarse rápidamente esta tarde y noche", dijo el NHC, al referirse a la llegada de Melissa con vientos de 165 km/h a ese archipiélago en el Océano Atlántico.

En cambio, Bahamas anuló la alerta de huracán.

Melissa azotó Jamaica el martes y Cuba el miércoles con una fuerza descomunal.

"Este ciclón nos ha matado porque nos ha dejado destruídos", dijo a AFP Felicia Correa, que vive en el caserío La Trampa, unos 20 kilómetros al este de Santiago de Cuba.

"Ya estábamos pasando tremenda necesidad. Ahora claro que estamos mucho peor", agregó esta mujer de 65 años.

En El Cobre, cerca de La Trampa, se escucha el sonido de los martillos: quienes perdieron el techo de sus casas intentan repararlo con la ayuda de amigos o vecinos, observó la AFP.

El paso de Melissa agravó una situación socioeconómica ya de por sí difícil debido a la grave crisis económica que afecta a Cuba desde hace cinco años.

La situación va a ser difícil hasta que "den lo que tengan que dar, porque el Estado siempre ayuda", dice Marvelia, una trabajadora de una bodega que vende alimentos subsidiados.

Muchos accesos a las comunicaciones y al transporte siguen interrumpidos. La evaluación completa de los daños podría tardar días.

"Ayuda humanitaria inmediata"

Las autoridades cubanas informaron que unas 735,000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, viajó a la provincia de Holguín, una de las más afectadas por las inundaciones.

Estados Unidos informó que estaba en contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y las Bahamas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que equipos de rescate y respuesta estaban en camino.

Rubio incluyó luego a Cuba, su histórico rival ideológico, y afirmó que Estados Unidos está "preparado para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán".

El canciller venezolano Yván Gil anunció el envío de 26 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para apoyar la recuperación.

Reino Unido anunció una ayuda de emergencia de unos 3.3 millones de dólares para la región e informó que pondrá a disposición vuelos para facilitar la salida de ciudadanos británicos de Jamaica.

300 km/h

Al menos una treintena personas han muerto en la región por el paso del fenómeno meteorológico, algunos de ellos mientras protegían sus casas antes de su llegada.

El coordinador humanitario interino de la ONU para Haití, Gregoire Goodstein, informó que el número de muertos en la isla ascendió a 24.

El director de la agencia de protección civil, Emmanuel Pierre, había declarado previamente que al menos 10 niños murieron víctimas de las inundaciones.

La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

En Jamaica, llegó el martes con vientos sostenidos de unos 300 km/h, lo que lo convirtió en el más potente en tocar tierra en 90 años, según un análisis de la AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense.

El conocido como huracán del Día del Trabajo devastó los cayos de Florida en 1935 con vientos también cercanos a los 300 km/h, y una presión atmosférica de 892 milibares.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró el país "zona de desastre".

La devastación provocada por Melissa en Jamaica alcanza "niveles nunca vistos" en esa isla, declaró el miércoles un responsable de la ONU en el lugar.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia.