Caracas afirma que destructor de EU abordó y ocupó "hostilmente" un buque atunero venezolano

El Gobierno de Venezuela dijo el sábado que un destructor estadounidense interceptó, abordó y ocupó el viernes durante ocho horas un buque atunero venezolano en aguas de la Zona Económica Especial del país sudamericano.

El incidente se produce en medio de una entre Washington y Caracas, después de que un ataque militar estadounidense en el Caribe causó la muerte de 11 personas y hundió una lancha procedente de que, según el presidente Donald Trump, transportaba narcóticos ilegales.

El Gobierno de Venezuela ha dicho que ninguna de las víctimas pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua, como aseguró Estados Unidos.

En un comunicado leído por el canciller, Yvan Gil, el Gobierno venezolano afirmó que la embarcación fue abordada "de manera ilegal" y "hostil" por 18 efectivos con armas largas de un destructor de la Armada de Estados Unidos "equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados".

Detalló que el barco atunero iba tripulado por nueve "humildes" pescadores e identificó el buque estadounidense como USS "Jason Dunham" (DDG-109).

Según Venezuela, la Fuerza Armada nacional estuvo monitoreando el incidente "minuto a minuto" con sus medios aéreos, navales y de vigilancia, "acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación". Además, exigió a Estados Unidos que cese de inmediato acciones de este tipo, que "ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe".