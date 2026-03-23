Australia y la UE sellan acuerdo comercial y alianzas en seguridad y minerales críticos

Australia y la Unión Europea (UE) sellaron el martes un acuerdo comercial de amplio alcance tras años de negociaciones, además de alianzas para fortalecer su cooperación en minerales críticos y seguridad marítima y cibernética.

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron estas nuevas asociaciones en una ceremonia en Canberra, en momentos en que el bloque europeo y este país dependiente de las importaciones se enfrentan a una vulnerabilidad energética provocada por la guerra en Oriente Medio.

El acuerdo comercial es el último firmado por Bruselas en un esfuerzo por diversificar sus intercambios, mientras Europa se enfrenta a los desafíos de Estados Unidos y China.

"La UE y Australia pueden estar geográficamente muy lejos, pero no podríamos estar más cerca en cuanto a nuestra visión del mundo", afirmó von der Leyen.

"Estamos enviando una señal clara (...) de que la amistad y la cooperación son lo más importante en tiempos de turbulencias", añadió.

Albanese también destacó la alianza: "este es un momento significativo para nuestra nación, ya que aseguramos un acuerdo con la segunda economía más grande del mundo".

Tras ocho años de negociaciones, las partes superaron los puntos de fricción sobre el uso en Australia de denominaciones geográficas de productos europeos y el acceso de la carne de res australiana a Europa.

Un compromiso permitirá a los productores de vino australianos utilizar el término "prosecco" a nivel nacional, pero deberán dejar de usarlo para las exportaciones después de 10 años.

Australia también podrá seguir usando algunas denominaciones, como "feta" y "gruyere", en los casos en que los productores hayan utilizado el nombre durante al menos cinco años.

Los fabricantes de automóviles europeos se beneficiarán, por su parte, de que Australia eleve el umbral del impuesto sobre los vehículos de lujo para los autos eléctricos: tres cuartas partes de esos coches quedarán ahora exentos.

En virtud del acuerdo comercial, la UE afirmó que espera que las exportaciones a Australia crezcan más del 30% en una década, con un fuerte avance de alrededor del 50% para los productores de lácteos y los fabricantes de automóviles.

La cuota de carne de res australiana permitida en la UE se multiplicará por más de 10 con respecto al nivel actual durante los próximos 10 años, aunque no alcanza el nivel que los ganaderos australianos buscaban.

Ambas partes también firmaron un acuerdo para intensificar la cooperación en defensa, seguridad marítima y ciberseguridad, así como en materia de materias primas consideradas claves, especialmente minerales raros.

Situación "crítica" en Oriente Medio

Las empresas de la UE exportaron a Australia unos 42,900 millones de dólares en bienes el año pasado, y unos 35,900 millones en servicios en 2024.

El mayor mercado de exportación australiano es China y Estados Unidos es su mayor fuente de inversión.

Pero Canberra ha redoblado sus esfuerzos para diversificar los mercados para los agricultores desde que una disputa con Pekín en 2020 provocó el bloqueo de los envíos agrícolas durante varios años, y tras la imposición global de aranceles por parte de Estados Unidos el año pasado.

Del mismo modo, la Unión Europea está impulsando nuevas alianzas ante los gravámenes estadounidenses y los controles a la exportación de China.

Probablemente, la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del petróleo, también ocupará un lugar destacado en las reuniones.

Von der Leyen afirmó este mes que ese conflicto había servido como un "duro recordatorio" de las vulnerabilidades de Europa.

Este martes pidió el cese inmediato de las hostilidades en Oriente Medio ante una situación "crítica" para las cadenas de suministro energético a nivel mundial.