Activista político Charlie Kirk murió tras recibir disparo en evento en una universidad en Utah

El comentarista estadounidense Charlie Kirk murió este miércoles a los 41 años tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en una universidad en la ciudad de Orem (Utah).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el fallecimiento: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie".

"Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está con nosotros", lamentó el mandatario republicano a través de un mensaje en su perfil de Truth Social, donde ha trasladado su pésame y la familia del comentarista.

La Universidad Valle de Utah, donde tuvo lugar el incidente, informó a través de su perfil en la red social X de que una persona sospechosa ha sido detenida tras el tiroteo y que la Policía está investigando lo ocurrido.

El incidente tuvo lugar en la Universidad Valle de Utah.Reuters

Sin embargo, se desconoce si la persona que realizó el ataque es la que ha sido detenida, puesto que la institución educativa cerró sus puertas y ha cancelado las clases, mientras que pidió a quienes se encuentran en el campus que se queden en un espacio seguro hasta que la Policía pueda escoltarles afuera.

"La Policía está recorriendo los edificios para escoltar a las personas fuera del campus. Las carreteras que llevan al campus están cerradas", reza un comunicado.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Kirk en la Universidad Valle de Utah. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados", dijo.

Asimismo, aseguró a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos "rápidamente" y que el FBI apoya "plenamente la respuesta y la investigación en curso".

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.