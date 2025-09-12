Actividad de servicios en Brasil aumenta en julio en línea con expectativas

La actividad de los servicios en Brasil creció en julio en línea con las expectativas, marcando una sexta expansión mensual consecutiva a pesar de la estricta política monetaria, mostraron el viernes datos de la agencia de estadísticas IBGE.

El principal motor de la mayor economía de América Latina subió un 0.3% en julio respecto al mes anterior, alcanzando un nuevo máximo en la serie histórica, dijo el IBGE. En términos anuales, la producción de servicios creció un 2.8%, ligeramente por encima de la media del 2.6% prevista en un sondeo de Reuters entre economistas.

Tres de las cinco actividades encuestadas registraron ganancias en julio, siendo la de mayor contribución la del sector de la información y la comunicación, que creció un 1%, según el IBGE.

El transporte registró el descenso más pronunciado, con una caída del 0.6%, debido en parte a la subida de los precios de los billetes, dijo en el informe el director de investigación del IBGE, Rodrigo Lobo.

La persistente inflación en el sector servicios sigue preocupando a los responsables políticos brasileños, que se reunirán la próxima semana para decidir sobre la tasa de interés. Los mercados esperan que la tasa Selic de referencia se mantenga en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas.