Brasil recorta su pronóstico de crecimiento del PIB

El Ministerio de Hacienda de Brasil recortó el jueves su previsión de crecimiento económico para 2025 del 2.5% al 2.3%, por unos resultados en el segundo trimestre inferiores a los esperados en un contexto de altos costos de endeudamiento.

La Secretaría de Política Económica del Ministerio señaló que, con las tasas de interés en el 15%, las concesiones de crédito reales crecieron sólo un 2.4% en el trimestre hasta julio respecto al año anterior.

La ralentización vino acompañada de un aumento de las tasas de interés y de las tasas de morosidad, añadió.

La secretaría también observó señales de enfriamiento del mercado laboral, una preocupación de larga data para el banco central, que interrumpió su ciclo de endurecimiento monetario en julio alegando que aún veía fortaleza en el empleo.

Los responsables de política monetaria se reúnen la semana que viene para tomar su próxima decisión sobre las tasas de interés, y los mercados esperan que mantengan el tipo de referencia Selic en su nivel más alto en casi dos décadas para frenar la inflación. El Ministerio de Hacienda bajó el jueves su previsión de inflación para 2025 del 4.9% al 4.8%, aún por encima del objetivo del 3% con una banda de tolerancia de 1.5 puntos porcentuales en cada dirección.

Para 2026, mantuvo su previsión de producto interior bruto en el 2.4% y su estimación de inflación en el 3.6 por ciento.