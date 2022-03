La Unión Europea excluyó a siete bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT que sustenta las transacciones mundiales como parte de sus sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania, informó el miércoles el diario oficial de la Unión Europea.

Los bancos, a los que se les concederá un plazo de 10 días para que pongan fin a sus operaciones SWIFT, son VTB, el segundo banco más grande de Rusia, junto con Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank y VEB.

Un funcionario de alto rango de la UE explicó que los bancos de su lista fueron elegidos en función de sus conexiones con el Estado ruso, con los bancos públicos ya sujetos a sanciones tras la anexión rusa de Crimea en 2014.

"Todos estos bancos que hemos incluido en la lista (de exclusión) de SWIFT (...) están todos basados en su conexión con el Estado y la conexión implícita con el esfuerzo bélico. No hemos ido a por una prohibición general en todo el sistema bancario", dijo el funcionario.

Sberbank, el mayor prestamista ruso, y Gazprombank no han sido incluidos en la lista porque son los principales canales de pago del petróleo y el gas rusos, que los países de la UE siguen comprando a pesar del conflicto.

El funcionario de la UE dijo que no era posible simplemente permitir las transacciones relacionadas con la energía y excluir otras, ya que SWIFT no podía diferenciar entre los tipos de pagos. El funcionario añadió que, no obstante, estos dos bancos estaban sujetos a otras medidas.

La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se movilizaron el sábado para bloquear a ciertos bancos rusos de SWIFT, aunque no dijeron en ese momento qué bancos serían afectados.

SWIFT cuenta con unos 11,000 miembros y no tiene un rival claro a nivel mundial. China ha creado un sistema, aunque sigue siendo pequeño, dijeron los funcionarios de la UE, mientras que, a pesar de la existencia de un sistema ruso, SWIFT se seguía utilizando para alrededor del 70% de las transferencias dentro de Rusia.

Por lo demás, los bancos pueden seguir realizando transferencias mediante soluciones alternativas, como el fax o los sistemas de mensajería bilaterales, si es que existen.