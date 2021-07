Una periodista que fue detenida mientras cubría las protestas en Cuba fue liberada de la custodia policial pero puesta bajo arresto domiciliario el viernes, informó el periódico español para el que trabaja.

Camila Acosta, de nacionalidad cubana, escribía para el diario español ABC cuando fue detenida el lunes en La Habana.

"Querían que firmara un papel diciendo que admitía desórdenes públicos, pero me negué, no he hecho nada malo", dijo al periódico tras ser liberada.

Las autoridades cubanas no han hecho ningún comentario ni han confirmado nada al respecto.

La joven de 28 años había estado informando sobre las protestas masivas que atrajeron a miles de personas a las calles, las mayores manifestaciones antigubernamentales que se han visto en décadas en la isla gobernada por el Partido Comunista.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, había pedido el martes su liberación inmediata.

La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también pidió el viernes a Cuba la liberación de los manifestantes y de varios periodistas detenidos en las protestas.