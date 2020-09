Buenos Aires. La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, destacó el rol que han desempeñado las mujeres al frente de los países. para enfrentar la pandemia de Covid-19.

“De los doce países que mejor han manejado la pandemia, nueve son liderados por mujeres. No es cierto que las mujeres no están capacitadas para tomar decisiones”, dijo la también ex mandataria de Chile en videoconferencia con el director de El País, Javier Moreno, en el cierre del Hay Festival de Querétaro, una congregación de ideas en México, a la que asistió Bachelet de manera telemática.

Bachelet abordó los problemas de la región como la situación de violencia en Colombia, la liberación de 110 presos políticos y perseguidos en Venezuela y también la violencia contra la mujer, problema que niega el presidente mexicano.

“Los líderes deben aceptar que el feminicidio es una realidad dramática en nuestra región (...) como ex jefa de Estado, creo que más vale hacerse cargo y decir tenemos un problema y vamos a ver cómo lo enfrentamos”, planteó.

También advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que traerá la actual pandemia sanitaria, en una región que emergerá más pobre y desigual y con altas tasas de desempleo por lo que hizo un llamado a sumar esfuerzos para apoyar a los países más vulnerables y trabajar coordinadamente para enfrentar la crisis sanitaria.

“La región es uno de los continentes más desiguales del mundo y eso se expresa en niveles de pobreza altos, desigualdades al interior de los países fundamentalmente de grupos vulnerables, siempre dejados atrás”, dijo.

“Ya teníamos una desigualdad importante y esta pandemia va a incrementarla”, aseveró.

Ante el indulto por parte del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, Bachelet opinó que Caracas ha dado “un paso significativo en la mejora de los Derechos Humanos” y que las liberaciones, junto con el pedido de observadores electorales de la ONU y la UE, pueden ayudar a generar un clima de confianza hacia las elecciones parlamentarias de diciembre.

[email protected]