Ciudad de México/Washington. El Congreso norteamericano no está dispuesto a comprometerse con miles de millones de dólares en ayuda para el desarrollo porque ha utilizado el dinero en el paquete de ayuda económica debido a la pandemia señala Duncan Wood, vicepresidente de estrategia del Wilson Center.

En un debate organizado por el periodista José Buendía en plataformas digitales, Wood señala que aun cuando el presidente AMLO exija a EU que ponga más dinero en la mesa y aún cuando Biden reconozca que el problema migratorio es el subdesarrollo económico en Centroamérica en este momento en Estados Unidos estamos dispuestos a hacer solo algunas cosas por razones obvias en especial por los estímulos fiscales que está dando el gobierno de Biden por la pandemia, no hay mucho dinero.

El presidente Biden se enfrenta a su primera crisis migratoria de su gobierno. En febrero, fueron detenidas 100,000 personas indocumentadas al ingresar a su país. Antes de que iniciara la pandemia la mayor parte de los migrantes tenía origen centroamericano, ya no.

“Hoy en día hay más mexicanos que centroamericanos llegando a la frontera sur, 40,000 al mes intentando cruzar hacia Estados Unidos, lo cual significa que hay un problema bastante grande en México; refleja los problemas de la administración de AMLO, y en algún momento dado EU y México tendrán que platicar”.

Duncan Wood recuerda que en la administración de Donald Trump, el acuerdo con el presidente AMLO consistió en que “México ayudaba a controlar la migración y Estados Unidos no intervenía en asuntos domésticos, en cuanto a las políticas económica y energética. Y esto es lo que quiere el presidente mexicano con la administración Biden. Yo creo que Estados Unidos está dispuesta a decir: “lo platicamos”, pero cuando llegue el conflicto más grande en estos temas, yo creo que se va a poner muy complicado. Para evitar que lleguemos a este escenario, EU tiene que poner los recursos financieros, tecnológicos y de capacitación en México”.

Armas, México ya tiene información de inteligencia

Por su parte, Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, indicó que, en parte, la crisis migratoria ha sido detonada por el efecto llamada durante la campaña del candidato Joe Biden.

"Ha habido un mensaje ambiguo que está ahí, y la gente lo interpreta como necesita interpretarlo para salvar su situación de origen que tiene muchas causas”, comenta.

Calderón subraya la importancia que para México tiene el control de armas. En este tema, el vicepresidente del Wilson Center señala que desde hace dos años Estados Unidos está ofreciendo más información e inteligencia sobre las armas que está recibiendo y México no está haciendo nada. Yo tengo evidencias de que así ha sucedido y México dice: “bueno qué podemos hacer”. México no controla su frontera, y México no puede argumentar que tiene el control al 100% de su soberanía.

geopolitica@eleconomista.mx