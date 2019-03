Montevideo. LA TRANQUILIDAD habitual de Montevideo en verano se vio alterada en los primeros días de febrero, cuando las calles de la capital se llenaron de diplomáticos que llegaron al país para participar de una serie de negociaciones internacionales para lograr una salida a la crisis venezolana.

De los diálogos ocurridos entre el 6 y 7 de febrero en el Palacio Santos y en la Torre Ejecutiva surgieron dos grupos, con la particularidad que Uruguay era el único que integraba ambos: el Mecanismo de Montevideo —una iniciativa uruguayo-mexicana junto a los 15 países de la Comunidad del Caribe (Caricom)— que abogaba por el diálogo “sin condiciones” entre el oficialismo chavista y la oposición liderada por Juan Guaidó, y el Grupo de Contacto Internacional —encabezada por Uruguay y la Unión Europea— que reclamaba “elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles” en el “menor tiempo posible”.

Pasado un mes de estos acontecimientos, el Mecanismo de Montevideo registra muy pocos avances, lo cual generó la molestia del gobierno mexicano, que entiende que Uruguay no ha hecho los esfuerzos suficientes y que no están trabajando conjuntamente. Una alta fuente de la cancillería que lidera Marcelo Ebrard y que estuvo en Uruguay durante esos días, dijo a El Observador que luego del encuentro en Montevideo no hubo novedades y que eso se debía fundamentalmente a la falta de rumbo y de una postura clara por parte del gobierno de Tabaré Vázquez.

A los mexicanos no les cayó nada bien que Uruguay firmara la declaración del Grupo de Contacto Internacional y menos que una semana después junto a Mauricio Macri pidiera encontrar “una solución democrática con elecciones libres, creíbles y con controles internacionales confiables” en Venezuela. Mientras que Uruguay y México se declaran neutrales ante la resolución de la crisis venezolana, Argentina reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado y no ha dudado en calificar al presidente Nicolás Maduro como un dictador.

Desde la cancillería uruguaya se limitaron a decir a El Observador que seguían “dialogando”.

La posición del gobierno ha sido defendida por el ministro de relaciones de exteriores Rodolfo Nin Novoa, quien ante los cuestionamientos de la oposición en el Parlamento dijo que Uruguay no andaba “zigzagueando”.

“No es que Uruguay ande cambiando. Las situaciones son y uno responde ante esas posibilidades. ¿Cómo hacemos para conciliar posiciones en un país que dice tener dos presidentes? Tenemos los objetivos claros. Uruguay está en la línea correcta”, agregó antes de reconocer que en el país caribeño había una “crisis democrática”, que existía una “crisis humanitaria” y “presos políticos”.

Nin Novoa criticó a Guaidó por no tener “control efectivo del territorio” y manifestó que “su gobierno en condiciones actuales sólo puede validarse por la vía de la fuerza como un levantamiento militar o una intervención extranjera”, por lo que era prácticamente “irresponsable” reconocerlo como presidente.

El Mecanismo de Montevideo fue rechazado por Guaidó.

Diplomáticos evitaron arresto de Juan Guaidó en aeropuerto

Berlín. LA PRESENCIA de diplomáticos extranjeros en el aeropuerto de Caracas a principios de esta semana ayudó a impedir el arresto del dirigente opositor, Juan Guaidó, dijo este jueves el ministro del Exterior alemán.

Heiko Maas declaró que pidió al embajador Daniel Kriener que se sumara a otros enviados en el aeropuerto el lunes.

“Había información de que existían intenciones de arrestar (a Guaidó) allí y creo que la presencia de varios embajadores ayudó a impedir este arresto”, manifestó Maas.

El miércoles el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que le daba a Kriener un plazo de 48 horas para abandonar el país, medida considerada una represalia por el apoyo de Alemania a Guaidó.

Maas dijo que “la decisión del gobierno venezolano, mejor dicho, del régimen de Maduro en Caracas de expulsar al embajador Kriener como persona no grata no es en absoluto algo comprensible o aceptable para nosotros”.

Añadió que Alemania seguirá reconociendo a Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y lo apoyará en la realización de elecciones.

Por su parte, la Unión Europea (UE) expresó su decepción ante la expulsión del embajador Kriener y destacó que espera que Venezuela reconsidere la medida.

La vocera de la Comisión Europea, Maja Kocijancic, dijo que la UE quiere mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas en Venezuela.

“A pesar del contexto político tenso y complejo, la UE desea mantener abiertas las líneas de comunicación con todas las partes protagónicas, incluido el gobierno”, afirmó Kocijancic. “En ese sentido, la UE espera que se reconsidere esta decisión”. (AP)