Líderes de América del Norte, con intereses diferentes y sin resolución de problemas

Tras la conclusión de la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) especialistas consideraron que la reunión reflejó los diferentes puntos de vista e intereses de los líderes, no obstante el que se hayan reunido significó algo positivo, además de que ven como buena señal la iniciativa de la creación del comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en la región.

El embajador Miguel Ruiz Cabañas opinó que la cumbre empezó con mensajes divergentes entre los mandatarios, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en un programa para abarcar todo el continente americano y la sustitución de importaciones, que ahora no ha tenido gran impacto, mientras que tanto el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau reconocen que es importante el grupo de trabajo pero específicamente para América del Norte.

“Empezó con discursos muy contradictorios entre las partes, seguramente analizaron en los diálogos privados las diferencias que existen en materia energética, automóviles, producción de alimentos (…) pero de esta reunión la región de América del Norte salió mejor de lo que empezó”, indicó.

El exsubsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que aunque la cumbre no concluyó necesariamente con las peticiones de López Obrador sí hubo avances.

“Me parece que hay un avance. Creo que el interés fundamental de México es centrarnos en nuestras capacidades, ventajas y en los beneficios que podemos obtener de ser parte de América del Norte. Es importante que el tratado comercial entre los tres países se haga funcionar”, dijo.

“Veo que la cumbre concluyó con lo que no pidió el presidente López Obrador, pero francamente sí creo que es lo que los mexicanos pediríamos, concentrarnos en América del Norte, lo que importa es que los países se concentren en las ventajas comparativas que tenemos como región”, agregó.

Para el profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Reynaldo Ortega, se trató de una cumbre trilateral con buenas intenciones pero sin ninguna política sólida de ninguna naturaleza.

Destacó que uno de los puntos importantes del encuentro es que se permitió retomar el diálogo y la política de la región, a pesar de los temas y prioridades distintas, y pese a que se busca abordar problemas en conjunto no se han visto políticas más estructuradas o suficientes recursos para que se puedan resolver.

“Si hay un clima de mayor diálogo entre los tres países pero los temas cruciales, por ejemplo, en materia de la política energética todo indica que las diferencias continúan y que se llegará a los paneles, y ahí la situación no es muy favorable para México. En cuanto a la migración se sigue hablando de lograr un proceso ordenado y seguro pero seguimos teniendo más exigencias por parte de Estados Unidos hacia México sin que haya una flexibilización o programas mucho más integrales, y en las soluciones de largo plazo de mayor desarrollo para Centroamérica no ha habido un compromiso de Estados Unidos”, comentó.

El embajador Ruiz Cabañas destacó que es buen llamado al presidente Biden, que aunque no depende de él, se siga buscando una reforma migratoria integral, pero para el académico del Colmex siguen haciendo falta pasos concretos pues aunque el presidente mexicano haya reconocido el esfuerzo de Biden de no construir ningún metro al muro fronterizo esa barrera sigue ahí y el presupuesto para su control sigue ampliándose, además de que la respuesta ha sido de seguridad y poco humanitaria.

“Para que las políticas funcionen se necesitan recursos y en este momento no hay nada de un esfuerzo trilateral, no se ve realmente que haya un fondo de infraestructura para las zonas marginadas de los tres países o una serie de políticas de mayor calado. Hay una búsqueda de imposición por parte de Estados Unidos de una política energética que cumpla las bases a las que se comprometió México en el T-MEC y Canadá con la misma postura, no se ve ningún viso de grandes inversiones trilaterales, se deja que las empresas tomen la iniciativa”, apuntó el académico del Colmex.

Ortega reiteró que los problemas importantes siguen ahí como las controversias en el T-MEC, el tratamiento de la migración.

“La enorme asimetría entre los tres países hace complicado que se avance en los términos que los afectan”, concluyó.

