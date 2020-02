Des Moines.- Hoy se realiza el Caucus de Iowa, el primer proceso electoral de camino a las elecciones en Estados Unidos que definirán quiénes serán los candidatos para la presidencia de los principales partidos, el Demócrata y Republicano.

Hasta el momento queda claro quién es el favorito de los republicanos, pues el presidente Donald Trump, quien busca la reelección, supera a los demás candidatos por una diferencia arrasadora, pero los demócratas no lo tienen tan claro.

Actualmente los demócratas tienen once candidatos que van por la carrera presidencial, de ellos sólo siete pueden acudir a debates y sólo seis nombres se escuchan en casi todos los medios, informó The New York Times.

Los favoritos, según las encuestas nacionales son: Joe Biden, el expresidente que acompañó a Obama, Bernie Sanders, que se define como un socialista y que tiene el respaldo de los jóvenes, Elizabeth Warren quien al principio de la campaña se acercó a la posición de Sanders y ahora lleva por bandera su género, lo que la ha alejado del segundo favorito.

Les sigue el empresario Michael Bloomberg, multimillonario que algunos especulan podría competir como un igual contra Trump, además de Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, anunció CNN.

Este primer caucus dará una aproximación más clara sobre lo que piensan los votantes Demócratas, que sólo han sido evaluados a través de encuestas para entender sus intenciones en las primarias y en procesos como Iowa, informó CBSN.

¿cuál es la diferencia entre una elección primaria y un caucus? ¿Por qué Iowa significa tanto?

La elecciones primarias son muy parecidas a los votos directos, los electores acuden a un centro de votación, toman una papeleta, marcan a su preferido, lo dejan en la caja y los votos se cuentan para obtener un resultado por la noche.

Pero los caucus atienden a una decisión popular, que escucha a los ciudadanos y los acerca para que entre todos tomen la decisión de quién será su candidato oficial, lo que requiere que los pobladores se reúnan y decidan.

En el caso de Iowa 1,600 comunidades se reúnen para decidir a quién escogen como su candidato oficial, generalmente en instalaciones de gimnasios escolares o algún lugar donde quede el espacio para los ciudadanos mayores de 21 años de la comunidad.

Es en Iowa donde históricamente los candidatos tienen una oportunidad de hablar con las comunidades, en un histórico tour donde acuden a cada una para exponer sus propuestas y ventajas, prueban la comida local y escuchan las peticiones de los que podrían ser sus votantes.

Por la noche los ciudadanos se reúnen, debaten y después se colocan en puntos contrarios del sitio donde realizaron esta junta popular, colocan carteles y los pobladores se posicionan en el punto donde está el nombre de su candidato favorito.

Sólo los que tengan arriba del 15% pasarán a la siguiente ronda, por lo que después de un primer recuento los seguidores del candidato que no tenga el apoyo suficiente podrán moverse hacia otra campaña, por lo que se realizan charlas para convencer a los indecisos.

Cada uno de los pueblos tendrá un favorito, que se sumará al del resto de las comunidades y el de mayor cantidad de sufragios es el que será elegido por los representantes demócratas para darle el voto en la convención nacional.

En realidad la población de Iowa es pequeña a comparación de otros estados, de mayoría blanca, por lo que es poco representativa de la población nacional y el resultado estatal no representa que será el candidato oficial, pero podrá dar luces de quienes estarán definitivamente fuera de la elección y quién podrá seguir luchando por un sitio en la campaña.