Brasilia. El ministro de Educación de Brasil, Ricardo Vélez Rodríguez, rectificó este martes su pedido de que las escuelas exaltasen al iniciarse el año lectivo el eslogan del presidente ultraconservador Jair Bolsonaro, “Dios por encima de todos”, aunque mantuvo parcialmente el pedido de filmar a los niños cantando el himno nacional. No pudo evitar una polémica.

“Percibí el error. Quité esa frase (con el slogan de Bolsonaro) y la parte correspondiente a filmar niños sin autorización de sus padres. Evidentemente si algo se publica, será dentro de la ley, con la autorización de los padres”, reconoció en declaraciones a periodistas.

“Brasileños, vamos a saludar el Brasil de los nuevos tiempos y a celebrar la educación responsable y de calidad que desarrollaremos en nuestra escuela por los profesores, en beneficio de ustedes, alumnos, que constituyen la nueva generación. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, afirmaba el mensaje firmado por el ministro, que debería ser leído ante los estudiantes, maestros y funcionarios de las escuelas.

La acción “forma parte de la política de incentivo a la valorización de los símbolos nacionales”, según el Ministerio de Educación.

El canto del himno

La nueva carta que será enviada a las escuelas de todo el país pide que, tras leer el mensaje del ministro, sin el polémico lema, la comunidad escolar se forme en filas frente a la bandera brasileña para cantar el himno, y que algún representante del establecimiento grabe videos del acto y los envíe al ministerio para “eventual uso institucional”.

Pero “la grabación debe estar precedida de una autorización legal de la persona filmada o de su responsable”, aclaró este martes el ministerio, que enfatizó el carácter voluntario de la propuesta.

Divulgar el eslogan de la campaña de Bolsonaro fue el problema (...) Va contra la ley. No se puede colocar en un mensaje que no es de propaganda gubernamental algo que esté ligado a la propaganda”, afirmó el vicepresidente Hamilton Mourao a la radio GaúchaZH, de Rio Grande do Sul.