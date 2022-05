Rocían todo: calles, apartamentos, animales de compañía... Los servicios de desinfección chinos usan toneladas de productos químicos con la esperanza de erradicar el coronavirus, aunque la eficacia de estas acciones sea más que dudosa.

En China, donde el Covid-19 fue detectado por primera vez a finales de 2019, se vive desde principios de año un rebrote de la pandemia, debido a la variante Ómicron, que obligó a confinar ciudades enteras, comenzando por la más poblada, Shanghái.

Dentro del conjunto de medidas que componen la estrategia "Covid cero" de las autoridades chinas, está la desinfección general.

En videos difundidos en las redes sociales, se puede ver a empleados vestidos con trajes de protección rociando apartamentos cuyos habitantes han sido enviados a centros de cuarentena, pero han tenido que dejar antes las llaves de su domicilio a las autoridades.

Muebles, ropa, alimentos. Nada se libra de ser pulverizado con estas microgotas desinfectantes.

En los espacios públicos, se desinfectan aceras, fachadas de edificios y parques.

Pero, en opinión de los expertos consultados por la AFP, estos esfuerzos son prácticamente vanos frente a un virus que se propaga por el aire cuando se tose o estornuda.

"No es necesario desinfectar de esta manera masiva porque la infección por el contacto con superficies contaminadas no es una vía de transmisión importante", considera Yanzhong Huang, experto en salud pública en el Council on Foreign Relations de Nueva York.