El gobierno de Brasil impuso una multa de 6.6 millones de reales (1.6 millones de dólares) a Facebook y su unidad local, por su rol en el escándalo de Cambridge Analytica.

La multa está vinculada al intercambio ilegal, por parte de Facebook, de datos de sus usuarios en Brasil, informó el Ministerio de Justicia de Brasil en un comunicado publicado en su sitio web el lunes. La investigación comenzó en abril del 2018. La compañía aún puede apelar la decisión.

“Es evidente que los desarrolladores de la aplicación This Is Your Digital Life pusieron a disposición los datos de aproximadamente 443,000 usuarios de la plataforma por razones que son al menos cuestionables”, refirió el ministerio en el comunicado, agregando que las compañías no lograron demostrar que el número de los usuarios afectados fue menor. El ministerio también sostuvo que Facebook no informó a los usuarios sobre las consecuencias de su configuración de privacidad.

Las compañías deberían haber sido “mucho más cuidadosas” al compartir automáticamente datos de amigos y amigos de amigos con aplicaciones, según el comunicado. “El modelo de consentimiento adoptado tuvo implicaciones importantes para las personas que tenían sus datos expuestos”.

La unidad de Brasil de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En julio, Facebook estuvo de acuerdo en pagar 5,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio de EU (FTC), la mayor multa de privacidad en la historia de la agencia, para resolver el escándalo de datos de Cambridge Analytica.

“A pesar de las repetidas promesas a sus miles de millones de usuarios en todo el mundo de que podrían controlar la forma en que se comparte su información personal, Facebook socavó las opciones de los consumidores”, dijo el presidente de la FTC, Joe Simons, en dicha ocasión.