Ahora que Donald Trump pretende endurecer aún más las condiciones para los migrantes en Estados Unidos, vale la pena conocer algunas de las organizaciones no gubernamentales que están en favor de los derechos humanos de éstos y que cada una, desde su ámbito local o nacional o desde su vocación, buscará poner su granito de arena para contener las decisiones del actual ocupante de la Casa Blanca.

En la Iglesia

United States Conference of Catholic Bishops (USCCB)

Cuenta con una red institucional de servicios para refugiados e inmigrantes en cada una de las 188 diócesis, coordinados por la Comisión Episcopal de Migrantes de la USCCB. El objetivo es la protección de la vida y de la dignidad humana de los inmigrantes, refugiados, y especialmente, de los niños migrantes no acompañados.

Sociedad civil estadounidense

Existen más de 300 organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, casi todas ellas bajo el paraguas institucional de The Leadership Conference on Civil and Human Rights, mejor conocida como The Leadership.

Fue fundada en 1950 por los líderes del American Civil Rights Movement: Philip Randolph, Roy Wilkins y Arnold Aronson, para la promoción del respeto de los derechos humanos y civiles, con el fin de crear una sociedad más abierta y justa, a través del cabildeo coordinado de las iniciativas en materia de derechos humanos en el Congreso de Estados Unidos.

Comisión Episcopal de Migrantes

Cuenta con cinco programas institucionales: el cabildeo para incidir en la creación de leyes y políticas públicas; servicios de reubicación de migrantes; la campaña Justicia para los Inmigrantes; el programa antitráfico de personas, y la atención a menores migrantes.

El Consejo Nacional de la Raza

Entre las principales ONG que tendrán algo que decir en materia migratoria está el Consejo Nacional de la Raza, organización fundada en 1968, la cual pugnará por una reforma migratoria y también por reducir las deportaciones.

Éstas son las principales ONG que harán frente a la administración Trump:

The Leadership

Entre las organizaciones que integran The Leadership están dos centradas exclusivamente en la defensa de los inmigrantes: The National Immigration Law Center (NILC) y The National Immigration Forum (conocido también como The Forum). El primero creado en 1979, es una de las principales organizaciones dedicada a la defensa y avance de los derechos de los inmigrantes de bajos recursos. Su filosofía es que todas las personas que vive en los Estados Unidos, sin excepción, deben tener la oportunidad de desarrollarse integralmente.

The Forum, fundada en 1982 por Rick Swartz y Phyllis Eisen, es otra de las grandes ONG dedicadas a la atención de los inmigrantes y a revisar la política migratoria. Participa en el debate público tanto en el Congreso como en el Ejecutivo federal, y en los programas gubernamentales.

The Southern Poverty Law Center (SPLC)

Fundado en 1971 por los abogados civilistas Morris Dees y Joseph J. Levin Jr., como un despacho especializado en casos de discriminación, fundamentalmente en casos relacionados con el Ku Klux Klan. Respecto a inmigrantes, defendieron a dos salvadoreños que atravesaron por un predio privado en Texas y que fueron agredidos por una organización antiinmigrantes llamada Ranch Rescuers en el 2003. El SPLC logró ganar el juicio, una indemnización de 1 millón de dólares y meter a los agresores a la cárcel.

American Civil Liberties Union (ACLU)

La segunda organización de este corte es, quizá, la más antigua. Fundada en 1920 por Robert Nash Baldwin, la ACLU es una organización no lucrativa cuyas oficinas centrales se encuentran en Nueva York. Su propósito es la defensa y preservación de los derechos individuales y las libertades emanadas de la Constitución y las leyes de Estados Unidos.

Esta organización fue formada para proteger a extranjeros de la deportación y a los estadounidenses de la cárcel, por considerárseles socialistas o comunistas; también para defender los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales durante y después de la Primera Guerra Mundial.

Hoy el ámbito de acción de la ACLU es muy amplio: va desde las libertades religiosas hasta los derechos de la comunidad LGBTTI, pasando por la defensa de los migrantes. Es una de las organizaciones que más ha influido en el desarrollo constitucional de los derechos humanos de tercera y cuarta generaciones. Actualmente, cuenta con más de medio millón de miembros; se ocupa de litigar en favor de migrantes y del cabildeo en el Congreso de la legislación migratoria. Proporciona asesoría legal y tiene programas de educación comunitaria.

The Mexican American Legal Defense and Education Fund

Por el lado de los mexicanos en Estados Unidos está esta organización, fundada por abogados méxico-americanos en 1968 en San Antonio, Texas, gracias a una beca de 2 millones de dólares otorgada por la Fundación Ford. Su objetivo es proporcionar ayuda legal a los inmigrantes mexicanos y latinos en general así como el activismo en favor de los derechos y educación de los migrantes. Ahora su sede se encuentra en Los Ángeles, California.

En sus inicios, siguió el modelo de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y de su Fundación para la Defensa Legal de las personas de color. La idea era dar becas a abogados méxico-americanos, especializarlos en derecho civil para la defensa jurídica de su propia comunidad y de los migrantes.

