Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que la agenda laboral en el país “vuelve a tener importancia” y una visión distinta, de respetar y aumentar derechos, e informó que ya están en la antesala para la discusión temas de relevancia como: salario mínimo, seguridad social y disposiciones fiscales vinculadas con el mundo del trabajo.

Durante su participación en la XLIII Convención Nacional Ordinaria del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Batres detalló que “habrá un nuevo parlamento en donde se escuchará a los trabajadores”, y prueba de ello fue la aprobación para ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No venimos con las manos vacías, traemos información de la primera resolución legislativa del Senado de la República, que ha sido la aprobación del Convenio 98 de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva (...) En el Senado hemos hablado mucho de ser un parlamento abierto, y esa apertura significa escuchar a todos, se trata de volver a escuchar a los trabajadores, a quienes desde hace mucho no se les escuchaba en el país”.

Expuso ante los trabajadores telefonistas que ya hay diversas propuestas sobre la mesa, por diversas fuerzas políticas, “iniciativas sobre el salario mínimo para su actualización, propuestas de reforma en materia de seguridad social para ampliarla, propuestas que tienen que ver con cuestiones fiscales del trabajo. Es decir, ya tenemos elementos para conformar la agenda legislativa del trabajo”.

Los líderes toman la palabra

Al respecto, Francisco Hernández Juárez, secretario general de los telefonistas, sostuvo que “se pronostican mejores tiempos. Tenemos un problema en la empresa porque se pretende dividirla, y quieren hacerlo en enero, ahí se sabrá cuáles son los 14,000 trabajadores que se irán, hay una situación de incertidumbre que lamentamos. Por eso no pudo haber mejor resultado en el país que el resultado electoral. El nuevo gobierno será más sensible a los problemas de los mexicanos, y encontraremos una respuesta. He escuchado a quien será el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes decir que la ley actual no ha respondido a las necesidades del país y se necesitan cambios, ya estamos trabajando en esa nueva ley, y sabemos que nos van a escuchar”.

Al mismo evento acudió Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien recordó que el próximo 11 de octubre se cumplen nueve años del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, y refirió que “es importante impulsar la agenda de los trabajadores, pues hay temas que se deben resolver de inmediato como la defensa del contrato colectivo de los telefonistas que buscan evitar la división de la empresa”.

Destacó que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) está plagado de “puros contratistas”, son temas que se tiene que revisar porque es un sector estratégico, así como el petrolero. “Estamos listos para las movilizaciones que se tengan que hacer”.

Los pendientes en la agenda laboral

Leyes secundarias de la Ley Federal de Trabajo.

Iniciativa sobre la recuperación del salario mínimo.

Iniciativa sobre la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Iniciativa del PRI para incrementar el salario a 256 pesos.

Reforma al artículo 15-C en materia de outsourcing.

Reforma a la deducibilidad de las prestaciones laborales.

