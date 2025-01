Protege tu bolsillo ante el robo de autopartes

En las últimas semanas hemos visto videos virales de ladrones prácticamente arrancando facias, espejos o robándose los faros de los carros, incluso, enfrente de los dueños.

El robo de autopartes se ha vuelto una problemática recurrente en las principales ciudades del país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la incidencia es de 57 robos al día, lo que equivale a 21,000 eventos de este tipo por año y cabe señalar que se estima una tasa de denuncia de tan sólo 10 por ciento.

Para cuidar el auto, que muchas veces significa una deuda importante para el dueño, la única opción es tener un seguro que cubra los robos totales o parciales que sufra nuestro carro y estar conscientes de cuáles son las marcas más buscadas por los delincuentes.

Los seguros de robo de autopartes

Carlos Jiménez es director de daños y autos en la AMIS y explicó que un seguro de auto básico no cubre los robos parciales de la unidad, por esa razón es necesario contratar esta cobertura de manera adicional.

“La cobertura de robo parcial tiene un costo adicional, es por eso que la mayoría de conductores no la tienen y cuando ven su carro sin faros o espejos el gasto para arreglarlo significa varias veces el pago del seguro”, detalló Carlos Jiménez.

Entre las autopartes más robadas se encuentran los espejos, faros, facias, que son las partes más afectadas en un choque laminero, el famoso besito. Algunas de esas partes ya cuentan con sensores o equipo de alta tecnología, esa es la razón por la que el costo unitario de esas piezas puede ascender a decenas de miles de pesos en concesionarias, principalmente para autos de alta gama.

Contrastando con ese precio a pagar, la cifra que debes desembolsar por tener esta cobertura varía según la aseguradora y modelo del automóvil, sin embargo, el presidente del Comité de autos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguro y Fianzas, Alejandro Sobera, estimó que contratar esta cobertura representará un aumento en el costo de tu póliza entre 10 y 20 por ciento.

“Naturalmente los precios también varían según la ciudad en la que te encuentres, en la capital, Monterrey, Puebla o Guadalajara el costo será más alto que en ciudades del interior de la República donde (por ahora) no existen tanta incidencia de este delito”, explicó Sobera.

Si estás asegurado y te roban alguna parte de tu automóvil, tendrás que denunciar el evento a las autoridades y pagar un deducible, éste es variado, pero oscila en alrededor de 25% del valor de la pieza que te robaron.

No alimentemos el mercado

El robo de autopartes se acentúa porque la demanda es cada vez más grande, el director de autos y daños de la AMIS explicó que es muy pequeño el porcentaje de la población que tiene una póliza de robo parcial y que al ser robadas sus autopartes, en muchas ocasiones recurren al mercado ilegal.

“Es necesario denunciar se cuente o no con un seguro. Las cifras actuales son engañosas porque es de los robos que menos se denuncian, al no tener datos reales las políticas del gobierno para reducirlos o evitarlos no son del todo adecuadas”, lamentó Jiménez y dijo que se estima que sólo 10% de las víctimas denuncian.

El sector automotriz también ha emprendido algunas acciones con el objetivo de desincentivar la necesidad del mercado ilícito. Rebajar el costo de ciertas partes del automóvil u ofrecer coberturas limitadas ante estos eventos son algunas de las acciones, no obstante, son pocas las marcas que tienen un plan de acción ante el robo parcial.

Otras acciones para evitar el robo de autopartes

Uno de los mayores factores de riesgo es, probablemente, dejar estacionado el carro en la calle, expertos recomiendan buscar un estacionamiento público que garantice que habrá siempre un cuidador al pendiente de tu carro.

Existen también jaulas para ciertas partes de los vehículos, aunque suelen ser más económicas que un seguro, estéticamente son poco atractivas y difíciles de poner y quitar cada vez que estacionas tu vehículo.