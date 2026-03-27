Los Fondos MultiEstrategia: la navaja suiza para invertir en mercados volátiles

En el panorama financiero actual, marcado por ciclos económicos acelerados, alta volatilidad y la creciente interconexión global de los mercados, los inversionistas enfrentan el desafío fundamental de generar rendimientos consistentes sin asumir riesgos excesivos. En este contexto, los fondos multiestrategia han emergido como una de las herramientas más versátiles dentro de la gestión de inversiones, siendo considerados como la “navaja suiza” de los portafolios modernos.

Un fondo multiestrategia se distingue por asignar capital de manera simultánea a múltiples clases de activos y diversas estrategias. A diferencia de los fondos tradicionales, que se concentran en un solo enfoque (como renta variable o deuda de una región específica), estos vehículos combinan renta variable nacional e internacional, instrumentos de deuda local y global, derivados financieros y, a menudo, estrategias alternativas.

El principio fundamental que guía a estos fondos es la diversificación efectiva, lograda no solo al mezclar activos, sino al emplear estrategias cuya correlación entre sí es baja o negativa. Esta característica resulta clave, ya que permite reducir la dependencia del desempeño de un solo mercado o factor económico.

Uno de los mayores atractivos de los fondos multiestrategia es su capacidad para mitigar el riesgo estructural de un portafolio. El riesgo se distribuye entre distintas fuentes de retorno, creando una estructura más estable y predecible. Por ejemplo, un fondo puede combinar inversiones en renta variable (con enfoques de crecimiento o valor) con deuda corporativa o gubernamental, además del uso de derivados para cobertura o generación de retorno.

Esta combinación tiene como objetivo la búsqueda de rendimientos más consistentes en el tiempo y la reducción de la volatilidad. Estos vehículos priorizan la suavización del desempeño del portafolio a lo largo del ciclo económico. Si bien esto implica que es probable que no capten el 100% de las subidas de un mercado alcista, también es menos probable que sufran de manera íntegra las caídas pronunciadas en momentos de crisis. Para inversionistas con objetivos de mediano y largo plazo, esta estabilidad es más valiosa que la maximización del retorno puntual, ya que facilita la planeación financiera.

Los fondos multiestrategia están diseñados para la protección ante caídas y el control de pérdidas. Gracias al uso de estrategias defensivas, coberturas con derivados y asignaciones dinámicas entre activos, buscan limitar las pérdidas en escenarios adversos y gestionar el riesgo de forma activa. Este enfoque es relevante en periodos de alta incertidumbre, donde preservar capital puede ser tan importante como generar rendimientos.

Otro pilar fundamental es la gestión profesional. Las decisiones de asignación entre activos y estrategias son realizadas por equipos especializados, apoyados en modelos cuantitativos y análisis macroeconómico constante. Esto permite al inversionista individual acceder, a través de un solo instrumento, a una arquitectura de inversión amplia y diversificada que resultaría compleja y costosa de replicar por cuenta propia.

En esencia, los fondos multiestrategia representan una evolución del clásico portafolio 60/40, adaptándose mejor a la complejidad de los mercados actuales. Estos fondos se consolidan como una herramienta versátil para quienes buscan un equilibrio óptimo entre estabilidad, crecimiento y control del riesgo. No obstante, como en cualquier inversión, es fundamental que tenga claridad sobre sus objetivos financieros, el horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo.

*DG Asset management México, BBVA México