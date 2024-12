Los detalles que debes considerar si planeas consolidar tu deuda

Las deudas aquejan a 36.2% de la población mexicana según datos de la Encuesta Nacional de Salud Financiera (ENSAFI), y muchas veces liquidarlas y volver a tener estabilidad en las finanzas personales es sumamente difícil.

Las deudas que son producto de tarjetas de crédito y préstamos tienden a ser una bola de nieve si no se hacen los pagos oportunos para no generar intereses. Hay situaciones en las que el deudor ya tiene compromisos financieros impagables de varias tarjetas o créditos, siendo imposible continuar con el ritmo de pagos.

Existen alternativas para resolver la deuda y lo ideal es que se llegue a una renegociación con el banco, donde te amplíen el plazo a pagar, reduzcan intereses y ofrezcan mayores facilidades, sin embargo, si el banco niega esa opción, es posible recurrir a una consolidación de deuda.

¿Cómo funciona la consolidación?

Jesús Chávez es director de análisis y estadísticas de servicios y productos financieros en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y explicó que una consolidación consiste en concentrar varias deudas en un solo esquema.

“Cuando un usuario tiene tres o cuatro deudas con tasas de interés diferentes y ya sólo está en posibilidad de hacer los pagos mínimos con mucha dificultad, la consolidación será juntar todo ese dinero en una sola cuenta”, detalló Jesús Chávez.

Lo que se debe buscar a la hora de la consolidación son pagos fijos, con una tasa de interés razonable pero, sobre todo, que la deuda deje de crecer al ritmo que lo estaba haciendo, sin embargo, es fundamental que el usuario sepa que el monto de deuda a pagar mediante una consolidación será mayor a lo que tenga acumulado en la actualidad.

La Condusef informó que para recurrir a una consolidación de deuda existen dos opciones, si todos los adeudos son del mismo banco es recomendable acercarse a la institución bancaria e intentar llegar a un acuerdo o, si no es posible, evaluar las opciones con reparadoras.

“Además de tener mayor control sobre los pagos de las deudas, la consolidación sirve para evitar una quita y consecuente mancha en el historial crediticio”, recalcó el director de análisis y estadísticas de servicios y productos financieros de la Condusef.

Por otro lado, la consolidación puede amenazar la liquidez del deudor, pues al tratarse de pagos fijos es posible que éstos representen una proporción importante del presupuesto total. Es por eso que es más recomendable buscar otra opción si una consolidación pone en riesgo el cumplimiento de gastos fundamentales.

Las reparadoras

En redes sociales es muy común ver publicidad de apps o páginas web que ofrecen el servicio de consolidación, a esas empresas se les conoce como reparadoras de crédito y fungen como gestores entre el usuario y la institución bancaria para la negociación de reestructura o consolidación.

Luis Lucido es global brand manager en Bravo México y recalcó que recurrir a la consolidación y a las reparadoras es recomendable solamente si ya no están en posibilidad de cubrir los pagos y la institución bancaria no está dispuesta a renegociar la deuda.

“Liquidar una tarjeta de crédito mediante pagos mínimos puede extender la deuda hasta 20 años, una consolidación sirve como una salida para hacerlo en menos tiempo y con pagos mucho más cómodos”, comentó Lucido y agregó que una reparadora debe ayudar al cliente a recuperar su estatus en el buró de crédito a través de préstamos, una vez que se hayan estabilizado sus finanzas.

Las reparadoras no son instituciones bancarias, por lo que su regulación no es con la Condusef y esa dependencia no cuenta con un registro de reparadoras con permiso de operar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la encargada de atender quejas y reclamos sobre estas empresas.

Bravo México, la Condusef y Profeco instan a los que consideren consolidar su deuda mediante una reparadora que se aseguren de recurrir a una empresa con reputación, permisos de operación y no caigan en tratos con facilidades irracionales y soluciones imposibles.