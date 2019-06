El próximo 16 de junio se celebra en México el día del padre, lo cual es una buena oportunidad para reflexionar sobre su situación financiera actual, la administración de su economía familiar y planear su futuro.

Generalmente, la imagen del padre de familia se asocia con la estabilidad y solvencia económica en el hogar. De ahí que brindar alimento, vestido y un techo a su familia sean las prioridades de cualquier papá. Por tal motivo, tener finanzas sanas deber ser una prioridad.

A continuación, le hacemos algunas recomendaciones que prevén la Condusef y otras instituciones financieras para mejorar su economía:

Ingresos adicionales

Dada la situación económica del país, siempre es recomendable explorar fuentes adicionales de ingreso, por ejemplo, recursos que pueda obtener de inversiones, asesorías sobre algo en que sea experto, entre muchas otras cosas.

Presupuesto

Es fundamental revisar todo lo que gastan como familia y ponerlo por escrito. Cuando se hace un presupuesto se tiene un panorama general y detallado de lo que gasta cada integrante, además de que genera conciencia sobre lo que significa el gasto familiar.

Simplifique gasto

Se trata de enseñar hábitos de ahorro y buscar alternativas para reducir los gastos innecesarios.

Deudas

Analice la situación de sus tarjetas de crédito. Considere si necesita hacer ajustes para cumplir de mejor manera con sus pagos y evitar el cargo de intereses moratorios. No olvide cancelar las cuentas bancarias que ya no utilice.

Blindaje familiar

Contar con un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida puede ser de mucha ayuda. Recuerde que su familia siempre está expuesta a accidentes y enfrentar uno puede hacer que pierda su estabilidad económica.

Ahorro e inversión

Financieramente, es bueno que dedique una parte de sus ingresos a la inversión. Los Cetes, por ejemplo, son una de las opciones de inversión más seguras que existen en México y puede hacerlo desde 100 pesos. Cabe destacar que en la ultima subasta primaria de valores de deuda gubernamental se reportó un alza generalizada en instrumentos de deuda de corto plazo, particularmente en el Cete de 28 días.

El rendimiento registró un incremento de 25 puntos base que lo llevó a 8.30%, a un máximo no visto desde el 8 de diciembre del 2005, con base en información del Banco de México.

Plan de retiro

De los mexicanos, 85% no se logra jubilar en la edad respectiva, porque no lo planearon cuando eran jóvenes, ya que piensan que falta mucho o simplemente que nunca va a suceder. El problema con las nuevas generaciones es que no se podrán jubilar como lo hicieron sus padres —a través de los distintos mecanismos apoyados por el gobierno—, sino que tendrán que hacerlo con sus propios mecanismos de ahorro, fondos de inversión o afores. Por ello, es necesario que ahorre en un plan de retiro que le otorgue buenos rendimientos, para que en un futuro pueda disfrutar su vejez.

Considerar estos pasos le ayudará a poner atención en esos aspectos importantes y tomar decisiones que mejoren su situación financiera.

[email protected]