Derivado de los gastos que se efectuaron en diciembre como las cenas, los regalos e incluso las vacaciones, es probable que muchas personas enfrenten la cuesta de enero. ésta se da debido a que se tienen que cubrir los gastos del primer mes de este año y no se cuenta con liquidez necesaria para enfrentarlos.

De necesitar dinero para arrancar el 2018, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) le sugiere ser precavido con los préstamos exprés, que se ofrecen de forma inmediata y sin requisitos.

“Recuerde que estas empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, por lo que no están constituidas como instituciones financieras y, por ende, la Condusef no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento”, refirió.