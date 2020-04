¿Cree ser beneficiario de alguna cuenta de depósito o un seguro de vida, pero no tiene certeza de ello? Evite tener la duda y confírmelo con ayuda de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que, entre los servicios que ofrece dicho organismo, tendrá la posibilidad de recibir la asesoría respecto al tipo de trámites.

Originalmente estas solicitudes se llevan a cabo de manera presencial en las subdelegaciones de la comisión que existen dentro del país; sin embargo, debido a la contingencia que actualmente se vive por el Covid-19, comercios, dependencias y empresas que no realicen actividades esenciales han suspendido labores u operaciones, sin embargo, la Condusef anunció una serie de medidas en las que algunos de los servicios, asesorías y trámites que se realizan en sus oficinas podrá hacerlo desde la comodidad de su hogar, esto incluye la solicitud de búsqueda de beneficiarios de alguna cuenta de depósito o seguro.

Gracias al Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósito (BCD) y a la solicitud de búsqueda de Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB-vida), podrá cerciorarse o confirmar si cuenta con alguno de estos beneficios; para ello, es importante que cuente con la documentación necesaria para llevar a cabo dichas solicitudes.

De acuerdo con la Condusef, al recibir la consulta por parte de los posibles beneficiarios, en el caso del BCD, la comisión investiga y verifica, a través de las instituciones bancarias afiliadas a la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Las instituciones de crédito que administren cuentas de depósito o inversión, deberán proporcionar a la Condusef la información requerida en un plazo menor o igual a 45 días naturales, o bien en un periodo extemporáneo de atención de hasta 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya recibido el documento con la solicitud”, refiere la Condusef.

En el caso de los seguros de vida, el proceso se lleva a cabo de la misma forma, sin embargo la consulta e investigación se realiza dentro del sector asegurador y en cuanto al tiempo de respuesta, éste también cambia.

“La Condusef te dará una respuesta en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha en que presentaste tu solicitud”, destacó.

¿Qué pasa con las cuentas inactivas?

Un punto importante que debe considerar es que, en caso de no dar un seguimiento a tiempo para saber si es o no beneficiario de alguna cuenta de depósito, los recursos pasan a la Beneficencia Pública por inactividad de la cuenta.

“Una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros (recuerda que el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero), al cabo de este tiempo el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso, genera intereses mensuales y no te cobra comisiones. Aquí el dinero sigue siendo tuyo, pero al pasar tres años más, los recursos se van a la Beneficencia Pública”, indicó la Condusef.

No pierda el rastro.

Debido a que las oficinas de la Condusef se encuentran cerradas al público, el organismo también mantiene comunicación con sus usuarios vía remota y para dar seguimiento a las solicitudes de BCD o SIAB-vida, podrá enviar un correo electrónico para conocer el estatus de su solicitud.

La Condusef enfatizó que al mandar la petición vía correo electrónico, éste deberá contener su nombre completo así como el número de expediente que le fue brindado al momento de realizar la solicitud. Las cuentas de correo a las que tendrá que enviar los datos son las mismas que se utilizan para enviar la documentación donde solicita la información.

De igual forma es importante que se mantenga atento a la respuesta que la Condusef pueda hacer llegar a su correo electrónico y posteriomente realizar las acciones correspondientes para acceder al dinero de las cuentas o seguros.

