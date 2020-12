Este año, diversos servicios administrativos tuvieron que ser modificados o aplazados debido a las restricciones implementadas por la pandemia, en el caso de la verificación vehicular tampoco fue la excepción y es que no sólo la Ciudad de México tomó medidas preventivas en el transcurso del 2020, otras entidades como el Estado de México también modificaron el servicio que brinda en los centros de verificación vehicular.

La modificación más reciente en este rubro fue anunciada por la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema), la cual no prevé un nuevo cierre en sus centros de verificación, pero sí en sus ventanillas de atención ciudadana por lo que es importante que tome precauciones y evite problemas.

“La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informa que ante la emergencia sanitaria por Covid-19 y con la finalidad de evitar contagios cierran las ventanillas de atención ciudadana encargadas de atender los trámites de verificación vehicular, hasta el 15 de enero del 2021”, informó la dependencia.

Actualmente las ventanillas de atención ciudadana fungen como sitios en los que puede realizar trámites relacionados con la circulación de su automóvil, para ello la Sedema habilitó un sitio de Internet en el cual obtendrá una Constancia Provisional para Circular por Suspensión en los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad de México.

En qué casos aplica

La constancia le permitirá circular únicamente a los vehículos que no tuvieron la oportunidad de realizar cinco trámites en las ventanillas: reposición de la Constancia de la Verificación Vehicular (holograma y/o constancia); la liberación en el Sistema de Verificación Vehicular de líneas de capturas corregidas por la Secretaría de Administración y Finanzas; liberación del adeudo registrado en los equipos de verificación vehicular por falta de actualización oportuna de pago de adeudos de tenencia e infracciones; solicitud de ampliación al periodo de verificación por robo, siniestro, reparación mayor o casos no contemplados y la constancia tipo “Exento” para eximir a los vehículos de las limitaciones del Programa hoy no circula y de la verificación vehicular.

“Las y los automovilistas que no podrán realizar estos trámites podrán obtener la constancia, si no cuentan con verificación vehicular vigente, debido a que no podrán regularizarse hasta que se reanude el servicio en el área de Atención Ciudadana”, explicó la Sedema.

Al obtener el documento deberá imprimirlo y colocarlo en un lugar visible de su vehículo. La Sedema informó que la constancia para circular tendrá validez hasta el 1 de febrero del 2021.

Edomex acorta horarios

Aunque en la Ciudad de México los horarios de los Centros de Verificación Vehicular se mantienen de lunes a sábado de las 8:00 a las 20:00 horas, para el caso del Estado México, la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense (SMA) informó que se reducen de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.

La SMA detalló que aquellos usuarios que ya contaban con una cita programada, a partir del 14 de diciembre de 17:00 a 19:00 horas, podrán asistir cualquier otro día y hora al verificentro de su preferencia durante este mes.

La dependencia también informó que los automovilistas podrán programar su cita, llamar por teléfono o bien, acudir personalmente para registrar la cita.

