Afores te enviarán tu estado de cuenta; podrías tener menos dinero

Durante septiembre los trabajadores con una cuenta de ahorro para el retiro en una afore recibirán el estado de cuenta correspondiente a la operación de su dinero durante el segundo cuatrimestre del año (mayo-agosto) y es muy probable que las personas encuentren una disminución en sus ahorros acumulados.

Las administradoras no han sido inmunes a los movimientos negativos de los mercados financieros, a los efectos de la inflación y al aumento en la tasa de interés de referencia de los bancos centrales, todo esto les ha impactado y han enfrentado un fenómeno conocido como minusvalías, que son pérdidas virtuales en los activos que administran.

Lo anterior sucede porque las afores invierten el dinero que reciben como contribuciones para el retiro de los trabajadores, ahorro voluntario, etc., y algunos de los instrumentos donde tienen inversiones han enfrentado movimientos negativos a causa de los factores ya mencionados.

Las inversiones que realizan las afores están bajo un régimen de inversión que permite que tengan el dinero diversificado en diversos instrumentos financieros y a plazos diversos, lo que ayuda a que en momentos de volatilidad los efectos negativos no sean tan marcados.

“La volatilidad que se pueda generar en los mercados internacionales por acontecimientos coyunturales, no representará un cambio en la situación actual de las afore, ya que una de las ventajas que tiene el régimen de inversión es que las administradoras cuentan con un portafolio diversificado que les permite enfrentar estos episodios”, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en su informe ¿Por qué suben y a veces bajan los rendimientos de las afore?

Actualmente las operadoras de pensiones administran poco más de 5.1 billones de pesos, de los cuales 50.05% se invierten en valores de gobierno; 15,13% en deuda privada nacional, es decir, en empresas locales; 12.89% en renta variable internacional; 7.50% en instrumentos estructurados; 6.50% en acciones de empresas nacionales, y el resto lo operan en Fibras, mercancías, deuda internacional y otros activos.

“Las inversiones se realizan a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), y lo hacen en acciones, títulos y bonos de distintas empresas en el mundo, que se mueven a lo largo del tiempo, y una pérdida en su valor es llamada minusvalía”, informó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Los rendimientos, es decir, las ganancias que las afores han obtenido por la inversión del dinero de los trabajadores en los 25 años de operación que tienen estas empresas en México asciende a 2 billones 236,412 millones de pesos, sin embargo, este año reflejan una disminución con minusvalías acumuladas de 233,598 millones de pesos.

¿Deberían preocupar las minusvalías?

La pérdida en el valor de los activos administrados por las afores es momentánea. A lo largo de la historia de estas empresas se han enfrentado minusvalías, dinero que con el paso del tiempo se recupera.

“En caso de que la Siefore (donde se invierte tu dinero) enfrente minusvalías, es importante recordar que estas sólo se hacen efectivas, es decir, se vuelven pérdidas, si se decide retirar los recursos en el momento que se presentan”, explicó la Amafore en una campaña llamada ¿Ayer tenías más dinero en tu Afore?, la cual se promueve por redes sociales con la finalidad de que las personas que este mes recibirán su estado de cuenta entiendan por qué podrían encontrar una reducción en su ahorro.

La recomendación que tanto Bernardo González, presidente de la Amafore, como de Iván Pliego, presidente de la Consar, el órgano regulador de las Afores, han realizado a los trabajadores, es que en momentos de minusvalías no realicen trámites como retiros por desempleo o matrimonio, no se cambien de Afore o no inicien el proceso de pensión, porque en esos momentos las afores hacen un corte del dinero que se tiene y es cuando las pérdidas virtuales se materializan.

“Esta pérdida del valor es momentánea, es decir, sucede en el corto plazo”, afirma la Amafore a través de diferentes canales, e invita a los trabajadores a mantener la calma ante estos eventos que son temporales.

Es importante tomar en cuenta las recomendaciones de no realizar procesos de retiros o traspasos porque esto sí tendría efectos negativos en tu ahorro.

Ten cuidado con la información que los agentes muestran en estos momentos para invitarte a traspasar tus ahorros a la afore donde ellos laboran y evita este proceso por el momento.

