Temporada baja golpea al sector náutico de Cancún

Cancún, QRoo.- El sector náutico de Cancún anticipa cierres parciales de empresas y la aplicación de descansos solidarios o vacaciones sin goce de sueldo a sus empleados ante la drástica caída en la actividad que se vive en el arranque de la temporada más baja del año.

Así lo dio a conocer Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo:

“La verdad sí está preocupante; el bajón de septiembre fue muy drástico, estamos sufriendo esta semana una baja considerable, como nos fue regular en el verano, aún no estamos aplicando días solidarios, pero si vemos que no se compone este mes vamos a tener que aplicar días solidarios”.

Los cierres de empresas no son definitivos, pero sí algunas bajarán sus cortinas uno o dos días a la semana mientras se recobra la actividad, adelantó el empresario náutico.

Consideró que esta disminución se le puede atribuir a diversos factores, entre ellos, la incertidumbre económica y política, tanto en México como en Estados Unidos.

Confió en que la actividad tenga repunte con la llegada de grupos de incentivos que tradicionalmente viajan durante esta temporada del año.

Además de los náuticos, el sector restaurantero de Cancún tampoco alcanzó a cubrir las expectativas trazadas para el presente verano y la mala racha ha continuado la primera semana de septiembre:

Así lo dio a conocer Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Quintana Roo:

“Al término de este verano nuestra balanza sigue inclinada hacia lo negativo; nos encantaría dar mejores cifras, la ventas en verano estuvieron entre regular y bien; no llegamos arriba de 80%, esto no es buenos tendríamos que estar operando arriba del 85% para seguir adelante”.