El sur-sureste de México tiene potencial como centro tecnológico para microchips: Canacintra

En el marco del fenómeno de relocalización de empresas sur-sureste del país, tiene potencial para convertirse en un centro tecnológico, y atraer inversiones en sectores de alta tecnología, como la producción de microchips, es muy importante, sobre todo para esa región, el que hoy estemos apostándole a otro tipo de oportunidades de negocio que vale la pena detonar”, dijo a El Economista, María de Lourdes Medina Ortega, vicepresidenta nacional de delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), luego de una reunión con medios.

“Hubo un momento en donde no había oportunidad de fabricar autos porque no se tenían los chips, entonces hoy toda esa parte más tecnológica se está queriendo ir hacia el sureste”, la industria en estos estados debe ir más allá de forrajes, ensambles y otro tipo de manufactura, “México necesita vender conocimiento y el sureste puede ser una gran oportunidad, ahora hay que hacer una serie de acciones”.

La educación es un tema fundamental para la cámara, “no puedes tener una oportunidad de negocio de ese tipo, si no tienes con qué sustentarla, es crucial que haya un enfoque adecuado para todo el tema de conocimiento”, actualmente la industria tiene 1.3 millones en déficit en ingenieros, “necesitamos apostarle más a las ciencias duras, a otro tipo de conocimiento para que podamos nosotros detonar” dijo.

La Canacintra se muestra interesada en seguir trabajando para detonar los Polos de Desarrollo propuestos por el gobierno federal, “porque la Inversión Extranjera Directa (IED) ha seguido creciendo con el nearshoring, pero también tenemos el crecimiento de las propias empresas con una inversión importante en los últimos años, a raíz de que se han abierto otro tipo de mercados”, como Europa, Asia y Sudamérica, agregó Medina.

Por lo cual la oferta de parques industriales no ha sido suficiente en el norte y centro del país, “tenemos grandes oportunidades para seguir detonando, el desarrollo económico no puede parar” respecto a la regionalización de los sectores productivos, “sectorizar el país no es malo, pero hay que ver cómo” concluyó.

Desafíos al sector industrial

Previamente, Esperanza Ortega, presidenta de Canacintra destacó los desafíos que enfrenta el sector industrial, tal como la caída en el sector manufacturero de la franja fronteriza, "la falta de confianza en nuestro país, debido a las reformas constitucionales, nos ha traído esta problemática”, a pesar de los esfuerzos de los afiliados, el sector industrial ha visto una disminución en su actividad, sin embargo, “no ha habido generación de despidos masivos en las industrias”, lo que refleja la resiliencia de las empresas a pesar de las dificultades.

En cuanto a los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), alertó sobre la grave situación que enfrentan, particularmente en la Sonda de Campeche, donde las deudas acumuladas por Pemex están llevando a algunas empresas al borde de la quiebra, “no es posible que hoy se niegue el pago o se reduzca el monto; al contrario, lo que dejaron de pagar debería generar intereses”, afirmó, subrayando la urgencia de que las autoridades actúen para resolver este problema.

Finalmente, la presidenta abordó la crisis de violencia en Sinaloa, la violencia es “catastrófica”, los negocios tienen un horario limitado y muchas empresas han cerrado por las pérdidas", indicó, reconociendo que aunque se han implementado estrategias de seguridad, los resultados aún no son suficientes para concluir con el problema y poder medir el impacto en la región.