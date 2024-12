En Querétaro, empresas de Tecnologías de la Información reportan buen desempeño

Querétaro, Qro. Durante este año la industria de tecnologías de la información ha registrado un buen desempeño, motivado por la demanda que genera el sector industria, labores de consultoría, así como la instalación de centros de datos, apuntó el presidente del Vórtice IT, clúster especializado en tecnologías de la información, Miguel Ángel Carapia González.

Esta industria, agregó, mantiene un crecimiento constante; y no prevé cambios drásticos que la afecten.

“Estamos en un buen nivel y no esperamos cambios drásticos. Lo que pasa es que la demanda de servicios del sector industrial se mantiene sin cambio porque ellos siguen produciendo, ellos no paran, entonces esa consultoría, esa revisión de plataformas se mantiene todo el tiempo, no hay variantes drásticas”, expuso.

El proceso electoral a nivel nacional no generó un impacto a la industria local, toda vez que Querétaro tiene una baja participación en la proveeduría de servicios a instancias federales.

“La industria ha mantenido su crecimiento afortunadamente, (…) de que estamos estables, eso es muy claro. Cuando hay un cambio de gobierno, en el caso de Querétaro no nos afecta tanto porque no somos grandes proveedores del sector federal, el gobierno federal centra más sus compras en las grandes metrópolis, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, (…) somos poco sensibles al cambio de gobierno”, apuntó.

Al contrario, explicó que un factor que incentivó la demanda de servicios fue el interés de las empresas por fortalecer sus sistemas de ciberseguridad.

Las fallas informáticas que se registraron a mediados de año a nivel global -presuntamente por la actualización de un programa de antivirus y que generó afectaciones a diversas empresas- influyó en que aumentarán los requerimientos de seguridad.

“Eso motivó a que muchas empresas hicieran crecer sus niveles de seguridad, a que revisaran sus servidores, a que revisaran toda la parte de su seguridad perimetral y eso motivó un levantamiento en la demanda de los servicios de tecnologías de la información, sobre todo en los ramos de ciberseguridad”, apuntó.

Otro factor que incide en el desarrollo del sector, explicó, es el proyecto del gobierno estatal en materia de digitalización.

El especialista externó que la entidad se ha convertido en un centro neurálgico de operaciones para varias empresas, aunado a la instalación de centros de datos y de empresas que desde la entidad ofrecen servicios para desarrollar software, para desarrollar dispositivos de internet de las cosas, entre otros.

Uno de los retos del sector es cubrir las necesidades de talento, pues estimó que esta industria registra un déficit de entre 20 y 30% de los requerimientos de personal que tienen las empresas.

En ese sentido, ahondó que las universidades se están preparando para generar nuevas carreras acorde con las nuevas necesidades del estado.

En el 2023, la industria de información en medios masivos creció 10.2% de forma anual, reportan los resultados preliminares del Producto Interno Bruto del estado, emitidos por el Inegi.