Profepa no ha sido notificada sobre amparo a Royal Caribbean

Cancún, QRoo.- Los sellos de clausura en terrenos de lo que será el parque acuático Perfect Day en Mahahual no han sido retirados, pues la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha sido notificada del amparo otorgado a Royal Caribbean que suspende esta medida administrativa.

Dichos sellos fueron colocados luego de una inspección que detectó trabajos de demolición sin permisos ambientales, así como relleno en zona de vegetación costera.

La dependencia informó que en tanto no sean notificados del amparo, los trabajos sancionados no pueden ser reanudados.

Añadieron que una vez que sean notificados analizarán los recursos legales a su alcance para determinarán cómo procederán a partir de la determinación judicial.

Al ser consultada al respecto, la naviera Royal Caribbean expuso: “Tenemos conocimiento de la decisión tomada por la autoridad judicial y esperaremos a que todas las partes sean notificadas oficialmente sobre la misma antes de emprender cualquier acción, siempre apegados al marco legal”.

El pasado 30 de enero, la Profepa dio a conocer la clausura total temporal de las obras de demolición en los predios asociados a Perfect Day en Mahahual.

La dependencia documentó el relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente. La superficie afectada es de 17,115 metros cuadrados (m2).

A finales de marzo, la jueza primera de Distrito con sede en Chetumal, Eugenia Maritza Valencia Hernández, determinó levantar la clausura de los trabajos anticipados de demolición y vertido de escombros realizados por la empresa Royal Caribbean para el proyecto Perfect Day.

Además del juicio de amparo por la clausura de Profepa, sigue su marcha el juicio paralelo por los cambios de uso de suelo concedidos por el ayuntamiento de Othón P. Blanco a Royal Caribbean, los cuales también fueron suspendidos por obra de un amparo promovido por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).