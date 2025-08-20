Nuevo León rompe récord en inversión y proveeduría; prepara llegada de más empresas de electrodomésticos

Monterrey, NL. Este año se han roto los récords en inversión y en compras de proveeduría local, afirmó Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión e Innovación de la Secretaría de Economía estatal, durante la inauguración del Encuentro del Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (ENCLELAC), en Cintermex.

“Este año hemos roto todos los récords en inversión y en proveeduría local, con 5,000 millones de dólares en compras de grandes empresas a proveedores en el evento de Proveedor Automotriz, y ahora con 3,000 millones de dólares en electrodomésticos”, aseguró.

Explicó que este dinamismo en la proveeduría fortalece el ecosistema industrial y abre la puerta a nuevas inversiones. “Vengo llegando de una gira por Asia y destacamos que somos el quinto lugar en electrodomésticos y estamos trabajando en tres empresas más que estamos trayendo de Asia para poder ser número uno en electrodomésticos. Muy pronto les daremos anuncios de esas empresas que vienen”, adelantó.

Abundó que la gira se realizó en China y Taiwán, “vemos que México tiene una oportunidad de oro, primero con el T-MEC que se aprobó hace más de 30 años, y hoy somos el único país que no cuenta con aranceles, hasta Canadá tiene aranceles”.

Posteriormente, en entrevista con El Economista explicó que con estas empresas ya venían trabajando en la promoción de las ventajas competitivas del estado y simplificación de trámites. “Ahora las fuimos a visitar para terminar de convencerlas”.

Ahondó que muy pronto el gobierno de Nuevo León dará a conocer anuncios “sobre nuevos jugadores importantes del sector de electrodomésticos, igual (que ocurre con) los sectores de autopartes, tecnología y logística. Estamos muy contentos porque viene una segunda ola de nearshoring”, anticipó.

Relocalización enfocada a equipos de enfriamiento

Si en la primera ola de la relocalización de empresas en Nuevo León logró concentrar el 76% del nearshoring, esta segunda etapa está muy enfocada en data centers y electrónica.

El funcionario estatal explicó que todos los anuncios de inversión que se están dando en Estados Unidos atraen a empresas anclas, mismas que van a traer a su proveeduría a México y es donde Nuevo León tiene grandes oportunidades.

“Hoy en día estamos mejor situados que nadie, somos el único país en el mundo que no tiene aranceles, eso en Asia lo están viendo como que México es el mejor lugar para instalar su proveeduría. Esperamos estar dando anuncios muy pronto y realizar una segunda gira con el gobernador posiblemente para octubre o noviembre”, adelantó Emmanuel Loo.

Por ejemplo, dijo, viene Apple a Estados Unidos y estará creciendo en servidores, hay dos empresas en Nuevo León que están a punto de expandirse porque la compañía americana necesita manufactura metalmecánica.

"Es decir, todo lo que tiene que ver con Inteligencia Artificial, metales, computadoras, eso va a terminar haciéndose en Nuevo León. Por ejemplo, los Water Cooling Racks, es un tipo de infraestructura para centros de datos que utiliza agua u otro líquido refrigerante para disipar el calor generado por los servidores. Este tipo de infraestructura va a seguir creciendo en el estado", anticipó Emmanuel Loo.

Actualmente, el 80% de la producción de electrodomésticos está destinada a salir del país y se espera que sea un porcentaje mayor con el avance del Nearshoring. Hoy México exporta cerca de 100 millones de unidades de electrodomésticos y se estima que para el 2029 serán 120 millones de unidades debido a este fenómeno económico, indican datos del CLELAC.