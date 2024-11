Nueva dirigente de Coparmex Puebla promete una relación institucional con los gobiernos locales

Puebla, Pue. La nueva presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, quien es la primer mujer al frente del organismo, prometió una relación institucional con los gobiernos locales.

Después de que 34 hombres en 90 años han ocupado el cargo a nivel local en el organismo, siendo el último Rubén Martínez Furlong, la nueva dirigente convocó a sus agremiados a unir esfuerzos para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) continúen contribuyendo con la economía local y la generación de empleos.

En su gestión del 2024 al 2025, Camacho Ruiz ofreció darle más impulso a los negocios encabezados por mujeres para que puedan acceder a financiamiento público.

Además, destacó la importancia de impulsar a los estudiantes y seguir colaborando con diversas organizaciones para seguir fortaleciendo el desarrollo económico de Puebla.

Mencionó que tuvo el primer acercamiento con las autoridades del estado y municipales para tener una relación de trabajo, ajena a cuestiones políticas.

Puntualizó que la lucha contra el machismo es un tema cultural en hombres como en mujeres, pero se busca cambiar la visión del rol de la mujer en la sociedad.

También, propuso la incursión de talentos universitarios a las Mipymes mediante la preparación en el campus.

Camacho Ruiz igual exhortó a sus socios a darle valor agregado a los practicantes que lleguen a sus empresas, con el otorgamiento de un apoyo económico para que capitalicen lo aprendido.

“Tenemos que quitarnos esta idea de que el estudiante solamente va a ser un servicio social y no sabemos qué encomendarle, no sabemos qué va hacer y además no se le paga”, reiteró la dirigente de Coparmex Puebla.