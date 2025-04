Ley Inmobiliaria en Puebla podría ser aprobada por Congreso local en el próximo periodo, prevé el sector

Puebla, Puebla. En el próximo periodo legislativo que iniciará en mayo, se prevé que el Congreso del estado de Puebla apruebe la Ley Inmobiliaria, para regular al sector, ya que ocho de cada 10 con actividades de compra-venta de casas, operan de manera informal.

Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (Adagi), indicó que urge poner orden a las actividades del sector, ya que los fraudes no dejan de ocurrir y eso da mala imagen a los agentes de bienes raíces.

Resaltó que a través de redes sociales se hacen las estafas, donde algunas personas ofertan inmuebles, de los cuales ni siquiera tienen la documentación o autorizado por el dueño para vender.

“En Puebla somos cerca de 8,000 inmobiliarios; sin embargo, no tenemos una representatividad, porque no estamos formalizados. Entonces, solo 20% estamos realmente establecidos y somos constantes, el resto, así como hoy amanecen diciendo que son inmobiliarios, dentro de tres meses ya no lo son, hay un cambio constante”, explicó.

Puntualizó que a las empresas legalmente establecidas representa una competencia desleal y, a su vez para los clientes, es un riesgo, porque están confiando sus propiedades para vender o su dinero para adquirir un inmueble.

Bajo este contexto, León Soriano indicó que se evitarían esos problemas si el gobierno local pudiera hacer la regulación de las empresas con la aprobación de la Ley Inmobiliaria.

Competencia, sí, pero legal, piden

Dejó en claro que no están en contra de la competencia, sino de que algunas inmobiliarias operen sin el pleno conocimiento de hacer un contrato que debe ser registrado ante una notaría.

La también exdirigente de la AMPI en Puebla recordó que han pasado 12 años sin que prospere en el Congreso del estado de Puebla la Ley Inmobiliaria, por lo que ahora esperan que sí pase en el nuevo periodo legislativo.

Indicó que sino se regula al sector inmobiliario seguirán proliferando las “empresas fantasmas” en Puebla, las cuales pueden desfalcar a los compradores o dueños de casas.

Entre los puntos de la iniciativa están que las empresas informen sobre cualquier operación fraudulenta o si sospechan que se realiza con dinero ilegal, pues en caso de que no lo hagan podrían ser multados.

Además, los inmobiliarios estarán obligados a cumplir con 40 horas de capacitación al año y que cada trienio deban renovar su licencia, cuya certificación estará a cargo del gobierno estatal.