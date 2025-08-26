Impuesto sobre el Hospedaje en Colima crecería 75%

El estado de Colima prevé cerrar el año con una recaudación de 35 millones de pesos en Impuesto sobre el Hospedaje (ISH), que significaría un aumento de 75% respecto a 2021.

Así, la entidad se encamina a cerrar el 2025 con niveles históricos en ingresos derivados de la actividad turística, tales como la recaudación.

Al inicio de la administración estatal en 2021, el ISH representaba 20 millones de pesos anuales, lo que implica un aumento de 75%, “por primera vez en la historia del estado, el total de lo recaudado se reinvierte en la promoción turística” dijo a El Economista el subsecretario de Turismo estatal, Jorge Padilla Castillo.

Este impuesto, que los hoteleros recaudan de los huéspedes, es de 3% sobre el precio de la tarifa, se destina a campañas de promoción, creación de eventos y participación en foros internacionales.

“Se rompió el círculo vicioso de que había poca recaudación porque había pocos clientes. Ahora, hay más recaudación, se reinvierte en el sector a través de campañas de promoción y eso genera nuevamente más recaudación”.

La estrategia para atraer más turistas se centra en desarrollar una oferta diversa que aproveche la riqueza natural de Colima, dijo, como la creación de un Sistema Arrecifal Artificial (SAA) en Manzanillo, que consiste en el hundimiento de dos barcos donados por la Secretaría de Marina (Semar) el próximo 23 de noviembre.

“Son dos barcos de la Marina que en su momento dieron servicio y ahora seguirán dando un servicio ecológico y de creación de turismo”, la infraestructura a hundir debe ser preparada meticulosamente para que se convierta en un motivador de la flora y fauna marina y no en un contaminante, lo cual se está realizando en las instalaciones de la Marina en Manzanillo.

“El primer proyecto de SAA está en Sonora. Roberto Gradillas, secretario de Economía y Turismo en Sonora, fue quien nos lo puso a la vista; nos acercamos con Sonora y nos compartió los enlaces y la experiencia. Ellos fueron los primeros y les tocó entender cómo debería de funcionar, nosotros vamos transitando sobre su experiencia”.

Distintas dependencias están involucradas en el proyecto, el lugar del hundimiento ya está definido, si bien ya hundido el barco se convierte de inmediato en un atractivo para buzos, el efecto deseado de regeneración de vida marina se observará aproximadamente a los seis meses, detalló Padilla.

Objetivo final

El objetivo final es atraer “a un sector turístico que gusta de las actividades al aire libre, extremas y que suele tener un alto poder adquisitivo”, por el costo que implica practicar deportes como el buceo.

El turismo es considerado un pilar de desarrollo económico en la entidad, al dar empleo directa e indirectamente a más de 40,000 familias, equivalentes 10% de la población económicamente activa de Colima.

Se proyecta superar los 5,000 millones de pesos en derrama económica para 2025 y alcanzar una ocupación hotelera promedio de 56%, rompiendo los récords establecidos el año anterior, que ya fueron los mejores en dos décadas.