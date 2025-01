Importación ilegal y plataformas asiáticas desploman 10% las ventas de ropa local: Canaive

Guadalajara, Jal. La piratería y la importación ilegal de ropa, así como la venta de prendas asiáticas a través de plataformas de e-commerce, generaron en 2024 una caída del 10% en las ventas del sector en comparación con 2023, denunció Daniel De Paul, vicepresidente de la Cámara de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Jalisco.

"Vemos necesario tomar en cuenta la afectación que hemos tenido por parte de las empresas de e-Commerce que sí han afectado bastante a la industria del vestido. Debemos apoyar el e-Commerce nacional con las empresas nacionales para lograr mayor producción en nuestras empresas, necesitamos hacer marcas y apoyar el e-Commerce de empresas propias", subrayó.

"Otra de las situaciones que han afectado mucho es la economía informal, la piratería, la importación ilegal tanto de ropa nueva como de las llamadas pacas de ropa de segunda mano que no pagan impuestos, que llegan a costos muy bajos precisamente por eso y se venden en los tianguis normalmente; todo esto afecta mucho a la economía de la industria del vestido en México", enfatizó De Paul Cabral.

"Si hay ocasiones en que van (las autoridades) sobre San Juan de Dios, pero son hechos aislados; las autoridades no han logrado acabar con esto y no solamente la piratería, también las pacas que llegan en tráileres de Estados Unidos y de otros países. Y no porque sea ropa de segunda sino que realmente es ropa de desecho, ropa robada, ropa que no paga impuestos que afecta mucho a la economía de las empresas bien establecidas que sí pagamos impuestos", precisó.

Durante la presentación de la edición 82 de Intermoda (IM) que se realizará del 21 al 24 de enero próximos, el vicepresidente de Canaive subrayó la necesidad de impulsar más a los diseñadores y emprendedores nacionales, y anticipó que con los negocios y el impulso que se logran a través de esta exposición, la industria prevé un crecimiento de 15% en sus ventas durante 2025.

"Necesitamos también mano de obra más calificada; necesitamos hacer llegar más gente joven a nuestras empresas y convencerlos que nuestras empresas de la industria del vestido harán mejorar la economía de sus familias", abundó.

Alistan exposición

Por su parte, el presidente de Intermoda, Jorge Castellanos, detalló que en la edición 82 de la exposición, esperan la visita de más de 25,000 compradores en los 12 pabellones especializados que abarcarán todos los negocios de la moda, 1,500 stands, más de 1,000 marcas y 650 expositores.

Mencionó además que participarán 23 estados de la República y 12 países como expositores, habrá 15 pasarelas de igual número de diseñadores, 11 conferencias y ocho talleres especializados.

"El pabellón IMpulsa es un espacio diseñado para apoyar a marcas emergentes y pequeñas empresas (Pymes), conectándolos con compradores y expertos", indicó Castellanos luego de resaltar que Intermoda es el epicentro de los negocios de la moda donde los participantes puedan hacer conexiones estratégicas, establecer relaciones comerciales y ampliar sus conocimientos.