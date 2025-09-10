Explosión y voraz incendio afectan a almacén de hidrocarburos en Escobedo

Monterrey, NL. Esta mañana ocurrió una explosión, seguida de un fuerte incendio en el Parque Industrial Escobedo. La conflagración se extendió por varias bodegas donde se almacenan hidrocarburos, así como vehículos y una pipa de combustible. Debido al riesgo de que llegara hasta una empresa de tanques de gas, se evacuó a personal de las empresas aledañas y a pequeños de un kinder cercano. Hasta el momento se han registrado dos personas heridas.

Erik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del estado de Nuevo León, detalló: "Desde muy temprano se activa la nueva división ambiental pero también activamos el Sistema Estatal de Protección Civil. Esto significa que participaron bomberos del estado Nuevo León, de Protección Civil, Escobedo, San Pedro Garza García, Monterrey, El Carmen y Monterrey, para contener el fuego.

"Tenemos el control total del incendio, en las próximas horas estará eliminado. Sólo hubo dos personas heridas que fueron atendidas por personal del CRU (Centro Regulador de Urgencias). También se hicieron trabajos en una brecha, en una zanja preventiva porque el producto que emanaba de este incendio iba hacia el cauce del arroyo San Martín o de Pesquería. Afortunadamente se contuvo".

Incendio en el Parque Industrial Escobedo.Cortesía

Sin embargo, refirió que se tuvo que evacuar a la población de la colonia Las Cucharas, de Escobedo y a las empresas aledañas, así como a un jardín de niños que está muy cerca. Aseguró que este tipo de hidrocarburo no crea explosiones y el riesgo se ha ido confiando.

El incendio afectó a alrededor de seis o siete vehículos que se encontraban en estas instalaciones. Se cree que este voraz incendio fue provocado por el mal manejo en el trasvase del hidrocarburo. Sin embargo será hasta que la Fiscalía o la autoridad competente hagan un dictamen específico, indicó Erik Cavazos.