Economía de Nuevo León y BYD impulsarán el uso de vehículos eléctricos para plataformas digitales

Monterrey, NL. La Secretaría de Economía de Nuevo León y Build Your Dreams (BYD) firmaron un memorándum de entendimiento para que los operadores de plataformas digitales --Como Uber y Didi--, puedan acceder a vehículos eléctricos y de tecnología híbrida a través del socio comercial y financiero de BYD, One Car Now.

Los conductores de estas aplicaciones podrán elegir vehículos como el modelo BYD Dolphin Mini EV y el BYD King DM-I, con el objetivo de generar un impacto positivo en el sector del transporte y en la reducción de la huella ambiental en el estado.

El acuerdo fue firmado por Emmanuel Loo, encargado de despacho de la Secretaría de Economía estatal, y por Jorge Vallejo, director general de BYD México.

“La cooperación entre BYD y el gobierno del estado ayudará a potenciar la electromovilidad, pero también se busca mejorar la infraestructura de carga y el desarrollo de programas que faciliten el acceso a soluciones de movilidad sustentable”, dijo Emmanuel Loo.

A través de One Car Now, socio comercial y financiero de BYD, se tendrá acceso a planes de financiamientos flexibles y accesibles, asegurando que más conductores puedan hacer la transición a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, contribuyendo así a un ecosistema de movilidad más limpio y sostenible.

Además, la dependencia estatal contribuirá al acercamiento con empresas y operadores interesados en las energías limpias con BYD para fomentar la adopción de estas tecnologías.

Mientras que BYD colaborará con el estado en el desarrollo de infraestructura de carga para asegurar la viabilidad operativa de los vehículos eléctricos.

Este acuerdo forma parte de los esfuerzos que el gobierno estatal y la dependencia realizan para impulsar la economía de las familias de Nuevo León, fomentar la electromovilidad, promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer el sector del transporte, asegurando un futuro más sustentable para la región.

“Esperamos que esta alianza contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible del estado para alcanzar la excelencia en electromovilidad”, finalizó Loo.