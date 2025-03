Digitalización de cinco Pueblos Mágicos de Nuevo León está en fase de planeación: Maricarmen Martínez

Monterrey, NL. La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, informó que está en la fase de planeación de proyecto la digitalización de bienes y servicios que ofrecen los cinco Pueblos Mágicos del estado: Santiago, Bustamante, Linares, General Terán y General Zaragoza.

"Estamos en la planeación de Proyecto; es un tema que platicamos el otro día que estuvo el gobernador con directivos de BBVA, ellos traen el proyecto y van a hacer esta digitalización en varios Pueblos Mágicos; ya les dijimos que volteen a ver a Nuevo León (...) en estos meses tendrá que estar listo para el Mundial FIFA 2026".

Recalcó que es una realidad que la gente ya no paga con efectivo, y que los negocios si no están digitalizados, en una página web o en alguna red social, no existen. "Una parte es el tema económico de adquirir bienes y servicios y la otra es el tema del posicionamiento del Pueblo Mágico, de la promoción y darle visibilidad a la cocina y tradiciones en medios digitales".

Así lo mencionó durante la rueda de prensa donde se anunció la expo VI Festival de Viajes y Aventuras y el IV Congreso Nacional de la Industria Turística (Conit), que se realizarán del 14 al 16 de marzo en Cintermex.

IA como herramienta de atracción turística

Por su parte, Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático dijo que es importante implementar una estrategia conjunta entre el gobierno estatal, empresas turísticas privadas y academia, para invertir en el uso de Inteligencia Artificial con el fin de atraer turismo.

"Una propuesta para el gobierno de Nuevo León es mplementar en su sitio web de Turismo, la IA como una herramienta que mejore y potencie la experiencia de los viajeros al tener acceso a chabot en tiempo real y otras tecnologías que contribuyan a incentivar los viajes a Nuevo León", señaló el experto.

"Necesitamos tener interacción, aprovechar la capacidad de los negocios, hacer alianzas para que Monterrey pueda ser una ciudad inteligente. Por ejemplo, falta un museo del futuro como lo tiene Dubai y la Ciudad de México", señaló Gómez Treviño.

Se integrará la IA al Pasaporte Nuevo León

La secretaria de Turismo destacó que hay áreas de oportunidad en el sector. Por ejemplo, "la aplicación Pasaporte Nuevo León que hizo el Clúster de Turismo fue precursora de nuevas tecnologías, pero se detuvo en el tiempo. Para el Mundial FIFA 2026 la estamos revitalizando, va a tener inteligencia artificial y traducción a 25 idiomas.

Además, la funcionaria invitó a Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana del Derecho Informático, para que Nuevo León llegue a ser pionero en la digitalización de los Pueblos Mágicos antes del Mundial, y darle al viajero esas herramientas para que pueda saber que otras opciones de turismo le esperan en el estado: aventura y entretenimiento, gastronomía y lo Hecho en Nuevo León.

En esta edición 2025 de la Expo VI Festival de Viajes y Aventuras, participarán el sábado 15 y domingo 16 de marzo, destinos, agencias de viajes, hoteles, tour operadores, agencias de intercambios de estudios en el extranjero, parques turísticos, museos, aseguradoras, transportes, universidades, gobiernos.