Crean el Sistema Inmobiliario de Quintana Roo

Cancún, QRoo.- El gobierno del estado presentó el Nuevo Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO), una plataforma digital que moderniza el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el objetivo de brindar mayor transparencia, agilidad y certeza jurídica a la ciudadanía, inversionistas y al sector inmobiliario.

El nuevo sistema integra herramientas tecnológicas como firma electrónica avanzada, sellos digitales y códigos QR, lo que garantiza la autenticidad de los documentos y simplifica la atención de trámites, eliminando intermediarios, costos innecesarios y tiempos de espera prolongados.

De manera complementaria, se presentaron tres portales web: el Portal Ciudadano, que facilita la consulta y seguimiento de trámites registrales; el Portal de Notarios, que optimiza tiempos y costos operativos; y el Portal de Autoridades, que fortalece la coordinación institucional mediante el intercambio seguro de información.

“Se acabó la discrecionalidad que provocaban los cochupos, la tranza, la manipulación de los títulos de propiedad para cambiarlos de nombre de la noche a la mañana y se adjudicaban a familiares, amigos, compadres y hasta prestanombres”, aseguró la gobernadora Mara Lezama a propósito de este sistema.

Explicó que ello implica que se centralizó la base de datos a donde migraron más de 3 millones de registros. Además, dijo, con la modernización actualmente los documentos son inalterables, pues se incorporaron elementos de seguridad, como la firma electrónica avanzada, un sello de tiempo y espacio que indica el momento, el lugar y la hora en donde se emitió el documento, y un código QR de validación que el ciudadano puede usar a través de algún dispositivo y confirmar que coincide con el emitido por el Registro Público.

Otro elemento del nuevo sistema es la aplicación de alerta inmobiliaria, que avisa a los particulares del movimiento que se registre entre particulares sobre su propiedad, y tomar las medidas legales que considere. Esta aplicación requiere suscripción.