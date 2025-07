Concanaco Servytur también levanta la mano en la alianza por la digitalización de Mipymes turísticas

Monterrey, NL. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que participa en una alianza estratégica liderada por la Secretaría de Turismo Federal y BBVA. El objetivo principal es impulsar la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector en todo el país, como motor clave para su crecimiento.

En el evento, Concanaco Servytur firmó un memorándum de entendimiento para implementar a nivel nacional una plataforma digital que ofrecerá a los negocios turísticos herramientas tecnológicas, como una pasarela de pagos propia y talleres de capacitación financiera.

Esta iniciativa responde a la necesidad de impulsar la adopción digital entre las Mipymes, un reto pendiente en el país. De acuerdo con estudios recientes de la Concanaco, el 40% de los negocios familiares aún no considera necesaria la digitalización, solo el 28% utiliza redes sociales de forma profesional y 6 de cada 10 no aceptan pagos con tarjeta. Además, el 75% de los negocios afiliados no emplea plataformas digitales para vender o mantener su presencia en línea.

“Sabemos que la digitalización es un motor clave para el crecimiento. Nuestros estudios demuestran que las empresas que se digitalizan incrementan

sus utilidades en un promedio del 20%, y si además se implementa un CRM (software para mejorar ventas y atención a clientes), redes sociales y el e-commerce, pueden ver un aumento de hasta el 35% en sus ventas”, aseveró Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La plataforma de BBVA será crucial para esta iniciativa, no solo facilitando la digitalización, sino también proporcionando datos valiosos sobre los hábitos de consumo por localidad, lo que permitirá el desarrollo de futuros programas y estrategias. Concanaco actuará como promotor de esta herramienta y de cualquier destino o experiencia turística nacional, fortaleciendo así el sector.

A su vez, Catalina Domínguez, presidenta de Canacope Monterrey y vicepresidenta en Nuevo León de la Concanaco Servytur dijo: “Hoy dimos un paso firme hacia el futuro con la presentación oficial de la estrategia de digitalización, modernización comercial y desarrollo turístico para Santiago Pueblo Mágico, en una alianza estratégica entre BBVA, el gobierno municipal, el gobierno del estado, Concanaco Servytur, cámaras empresariales de Nuevo León y el respaldo del gobierno federal”.

“Celebro esta sinergia institucional que reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento del comercio local, la innovación empresarial y la inclusión de las MiPymes en el ecosistema digital. Esta estrategia es un ejemplo claro de cómo la colaboración multisectorial puede detonar un desarrollo económico con rostro humano y visión territorial”, añadió.

El lanzamiento tuvo lugar en Santiago, Nuevo León, evento que contó también con la presencia del gobernador del estado, Samuel García; del presidente municipal, David de la Peña; de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, diputados y miembros de la Concanaco Servytur, así como el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera y el presidente de Canaco Allende, Florentino Rodríguez Gómez.

Promueven el pago por hora

Además de esta iniciativa digital, Concanaco Servytur mantiene una agenda activa en apoyo a las empresas, con programas como la feria de regreso a clases, proyectos para mujeres empresarias y la promoción de reformas laborales, donde se busca que el gobierno absorba parte de los impuestos laborales y se promueve el pago por hora, con el objetivo de lograr jornadas de 40 horas productivas.

“Actualmente, por ley, los trabajadores sólo son productivos 42 horas debido a los descansos pagados y pausas activas. Si se redujera a 40 horas, la productividad real sería de 34 horas", explicó De la Torre Stéffano.

El dirigente recalcó que, se debe analizar la productividad laboral por el tamaño de las empresas y sectores, pues a pesar de tener las tasas de desempleo más bajas, "enfrentamos una informalidad laboral históricamente alta, con 55.4% de la economía, lo que niega a muchos trabajadores el acceso a jubilación, pensión y vivienda”.