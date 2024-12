Aprobación del Presupuesto de Nuevo León para 2025 enfrenta tensiones políticas

Monterrey, NL. La aprobación del Presupuesto de Nuevo León para 2025 enfrenta crecientes tensiones políticas. El gobernador Samuel García Sepúlveda vetó el decreto que proponía aumentar del 20% al 25% las participaciones federales destinadas a los municipios, lo que ha generado inconformidad entre los diputados de oposición y alcaldes.

Por otro lado, el PAN condiciona la autorización de nueva deuda a la presentación de proyectos ejecutivos claros y advierte que podría retirarse de las negociaciones debido a los constantes enfrentamientos del líder de la bancada de Movimiento Ciudadano con la oposición.

El gobierno local explicó en un comunicado, que conforme a los lineamientos de Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, así como de la Ley de Administración Financiera, la propuesta de aumento de participaciones a las alcaldías, se debió respaldar con un análisis sobre el impacto presupuestal que tendría este incremento en las finanzas estatales. Situación que no fue analizada por el Congreso.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que “después de la actitud retadora que lanzó el coordinador de MC, (Miguel A. Flores), prácticamente nosotros no vamos a estar en la mesa de negociación. Tratamos de avanzar evitando la confrontación y ahora son ellos los que nos están confrontando (…) Echó por la borda todo lo que habíamos acordado”.

La actitud de confrontación a la que hizo referencia el diputado Carlos de la Fuente, es que el coordinador de MC, Miguel A. Flores dijo tajante: “Hago un llamado a los compañeros de otras bancadas para que dejen de buscar excusas, pretextos y abandonen intereses personales (…), la ciudadanía quiere un presupuesto justo y confío que el Congreso dará un paso al frente para que podamos sacar adelante el presupuesto que Nuevo León necesita”.

Ejecutivo estatal reiteró solicitud de deuda

Por otra parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda informó que con la intención de avanzar en la conformación del Paquete Fiscal 2025, que permita tener disponibilidad de recursos para los programas y acciones que benefician a la población e impulsan el desarrollo del estado, se solicitó al poder Legislativo la autorización para contratar financiamiento bancario por 5,000 millones de pesos.

El mandatario dijo que entregó el decreto correspondiente para que sea autorizado, “con el fin de contar el año próximo con recursos que se destinarán a inversión pública productiva en las obras de infraestructura que están en construcción en varias regiones del estado”.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que el gobernador envió esta solicitud “al cuarto para las doce, lo de la deuda tampoco iba a ir, ni el código fiscal (…) lo manda ahorita tratando de argumentar”, sin embargo, aunque en el discurso García Sepúlveda asegura que es una negociación con política de altura, “la exigencia del coordinador de Movimiento Ciudadano, prácticamente rompe cualquier acuerdo”, sentenció.

Detalló que los partidos de oposición estaban buscando llegar a un acuerdo y generar una relación de confianza para sacar adelante el presupuesto de 2025.

Las consecuencias de romper el diálogo

Los medios cuestionaron al legislador, acerca de que si el hecho de vetar la Ley de Coordinación Hacendaria confirma la postura de que el gobierno estatal no va a dar recursos a los municipios, a lo que respondió De la Fuente: “La postura es, yo quiero el presupuesto así, no me le muevan, eso es lo que quiero y lo que necesito, y punto. Esa no es una forma de mediar”.

En cuanto a la nueva solicitud de deuda, el coordinador del PAN en el Congreso local aseguró: “La deuda no va a ir, lo dijimos desde el principio, falta mucha información (…), vamos a enviar un oficio, falta un proyecto ejecutivo, lo único que mandaron (del gobierno estatal) fueron unos planos”, recalcó el legislador.