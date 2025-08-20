Andrés Garza Herrera es el nuevo presidente ejecutivo del Consejo Nuevo León

Monterrey, NL. Andrés Garza Herrera, actual vicepresidente del Consejo Asesor de Qualtia, fue designado presidente ejecutivo del Consejo Nuevo León durante su 14ª sesión ordinaria. En su gestión, buscará convertir al organismo en un motor de innovación basada en evidencia para la toma de decisiones públicas, fortalecer al equipo operativo y vincular el expertise de los comisionados en la atención de problemas públicos complejos.

Entre 2023-2025 fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, en el Consejo Nuevo León, donde trabajó con la Secretaría de Economía de Nuevo León para avanzar en proyectos sobre el impacto económico de la inversión en el estado, el encadenamiento productivo de las Pymes, la productividad y la competitividad.

En su lugar, se nombró a Fernando Mendizábal, director general de Mantecas e Ingredientes S.A., de C.V., como presidente de la comisión de Desarrollo Económico del Consejo Nuevo León.

Los anteriores presidentes

Garza Herrera ocupará el cargo que desempeñó Jesús Viejo González en el periodo 2022-2025, tras suceder a Eduardo Garza T. Fernández (2019-2022) y a Carlos Salazar Lomelín (2014-2019).

“Gracias a los presidentes, comisionados y equipo del Consejo. Estar en este organismo es trabajo, tiempo y esfuerzo dedicado a una causa muy noble. Reconocer su vocación ciudadana, y mi encomienda es que siga siendo útil y que sea el mejor espacio para contribuir a Nuevo León”, dijo Garza.

El Consejo Nuevo León tiene las bases puestas

Por su parte, el gobernador, Samuel García Sepúlveda, expresó su entusiasmo sobre la gestión que realizará Garza Herrera y reafirmó su compromiso para trabajar de la mano con el Consejo Nuevo León.

“Estoy muy contento y muy agradecido. A nombre del estado me atrevo a decir: Consejo Nuevo León, muchas gracias. Han sido de gran ayuda. Andrés, cuentas con nosotros; estamos seguros que las bases ya están puestas y llegas en el mejor momento”, enfatizó el mandatario.

¿Quién es Andrés Garza Herrera?

El nuevo presidente ejecutivo del Consejo Nuevo León, es ingeniero mecánico por el Tec de Monterrey. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de San Diego y una participación en Liderazgo Global del IMD en Lausana, Suiza. Actualmente es vicepresidente del Consejo Asesor de Qualtia. Fue director de esta empresa y de la División de Alimentos de Xignux de 2010 a 2023.

Garza fue presidente de Caintra Nuevo León y de Conméxico (2014-2018) y de Movisa de 2016 a 2018. Es presidente de la Ciudad de los Niños en Monterrey, una escuela filantrópica para más de 1,200 estudiantes, entre otros cargos.