Temas como el sargazo, falta de promoción turística y en menor medida el aumento de la violencia en México han afectado la llegada de pasajeros internacionales a los principales destinos turísticos del país como Cancún y Cozumel, coincidieron analistas.

Datos del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) reflejaron que sólo en el rubro de tráfico en México, en el mes de junio y enero presentaron una caída en la visita de usuarios internacionales de 0.26 y 1.95%, respectivamente.

Al cierre de los primeros seis meses del año en curso, la concesionaria del aeropuerto de Cozumel reportó una desaceleración en el flujo de usuarios internacionales, al pasar de 7.03% observado al cierre del primer semestre del año pasado a 3.53%, o 17.45 millones de usuarios al primer semestre del 2019.

Rafael Camacho, analista bursátil de Grupo Financiero Ve por Más, mencionó en entrevista con El Economista que, si bien el tema del sargazo no es nuevo, la importancia viene del tiempo que se ha prolongado la estancia del alga y la intensidad con la que ha llegado.

“El problema como tal no es nuevo, lo que sucede es que en los últimos meses se encuentra con mayor intensidad de lo que habíamos visto en años previos. Desde hace dos años, no pintaba el tema del sargazo porque era un tema cíclico, estacional, todo el mundo sabía que pasaba, pero no se quedaba tanto tiempo”, explicó.

Ante ello, Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex Grupo Financiero, destacó que, sumado al tema del sargazo, la falta de promoción turística también ha afectado el desempeño del tráfico de pasajeros, particularmente los internacionales.

“Si bien sí vemos un impacto en el tráfico de pasajeros internacionales derivado del sargazo, consideramos que la principal afectación es una menor promoción turística en cuanto a turismo internacional”, detalló.

No obstante, refirió que dichos factores no se observarán en el corto plazo, ya que los turistas extranjeros tienden hacer reservaciones con anticipación.

“Este efecto tal vez no lo vemos en el corto plazo, pero lo podríamos ver a un largo plazo en caso de que las medidas no sean las suficientes y el problema se aplace, ya sea un tema recurrente en el que no se pueda aligerar este tema

Asur es una compañía mexicana que opera y administra 16 aeropuertos distribuidos en el continente americano: nueve localizados en el sureste de México, seis en Colombia y es accionista de Aerostar Airport Holdings, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, capital de Puerto Rico.

Al primer semestre del año en curso, su principal terminal aeroportuaria fue Cancún, al representar 75.72% del total de su tráfico de pasajeros, seguido de Mérida, con 7.65%, y Veracruz, con 4 por ciento.

Diversos factores

Marco Montañez, analista del sector en Vector Casa de Bolsa, refirió que desde finales del año pasado e inicios del presente se observó una desaceleración en el tráfico de pasajeros, particularmente internacionales, que sí ha sido afectado por el tema del sargazo, pero agregó otros factores.

“No sólo es el tema del sargazo, sí es importante. En el caso, por ejemplo, del segmento internacional, los warnings que emitió el departamento de Estado en Estados Unidos para los viajeros procedentes de este país hacia destinos en México, particularmente ahí se hizo la mención de Cancún, eso también fue un factor negativo para que el tráfico mostrara una desaceleración e incluso contracciones en algunos meses”, refirió el estratega.

El analista dijo que, con el aumento en los indicadores de violencia en el país, mismos que generaron la emisión de alertas por el gobierno estadounidense, se ha incentivado a grupos de turistas considerar visitar otros destinos que no sean en México.

“Los hoteleros en esta región han mencionado el tema de la inseguridad como un factor que les ha pegado en la baja hasta en la demanda de estos destinos”, manifestó.

Camacho detalló que el desastre natural que afecta al Caribe mexicano generó cambios en la participación de mercado de los grupos aeroportuarios en junio del presente año.

“Asur perdió 150 puntos base de participación para llegar a 33.7% del mercado mexicano y se mantuvo como el segundo grupo de mayor participación; por su parte, Grupo Aeroportuario del Pacífico se mantuvo como líder, con 42.6%, y Grupo Aeroportuario Centro Norte, con 23.7 por ciento. Ambos grupos aeroportuarios capturaron el tráfico de Asur”, detalló en un reporte.

Respecto a un posible efecto sustitución, los analistas coincidieron en que sí se ha reflejado un aumento en lugares turísticos similares a Cancún; sin embargo, descartaron que pudiera mermar el desempeño del atractivo de Quintana Roo.

“Esta terminal es el principal destino turístico a nivel nacional, es el que mayor tráfico internacional recibe en el país, si bien hemos visto crecimientos importantes en los Cabos, no consideramos que en proporción sea por sustitución”, expresó el analista de Monex.

